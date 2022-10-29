朔爾茨率團訪華商界領袖隨行　德意志銀行與默克CEO在列

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月4日正式訪問中國。有外媒披露代表團名單，成員包括德意志銀行、默克等多位德企CEO。



彭博社28日引述知情人士稱，陪同朔爾茨訪華的商業代表團成員包括德意志銀行（Deutsche Bank）、西門子（Siemens）、福士（Volkswagen）、寶馬（BMW）、默克（Merck）、德國生物新技術公司（BioNTech）、Adidas等德國企業的行政總裁。知情人士指，代表團將遵守中方的防疫規定，只會在北京停留一天，不會過夜。

德意志銀行與默克均證實行政總裁將隨團訪華的消息。名單上的部份公司未有出回應，西門子、寶馬、BioNTech、Adidas等代表則拒絕置評。

默克稱，意識到當前的地緣政治挑戰，有必要直接參與具建設性的對話。默克在中國目前有4,600多名員工。

福士行政總裁布盧默（Oliver Blume）則在28日表示，中德兩國間的溝通非常重要，須傾聽對方的想法與觀點。

德國政府發言人黑貝施特賴特（Steffen Hebestreit）稱，無法證實任何與商業代表團有關的消息，拒絕進一步評論。

中國外交部發言人汪文斌10月28日宣布，朔爾茨將會在11月4日正式訪華。朔爾茨10月21日曾表示會由商界代表團陪同訪問。

中國是德國在去年度最大的貿易夥伴，兩國之間的商品貿易額達2460億歐元（約1.92萬億港元）。