萬聖節2022派糖果花費增加　美國產品售價升逾13%史上最高

美國最新通脹數據顯示，9月份糖果價格較去年同期大幅升高13.1%，為有史以來最大漲幅。想在萬聖節向兒童派發糖果的人，將發現有關成本會比往年高出不少。



美國10月公布的消費者物價指數（CPI）報告顯示， 9月份糖果（包括香口膠）價格上漲13.1%，是有紀錄以來最大的按年增幅。

糖果加價主因原材料加價，價格急升的「罪魁禍首」是糖價走高。美國糖價較2021年9月升17%。

彭博社10月13日稱，精製糖（refined sugar，或稱精糖、煉糖）價格走高，因美國之前的乾旱，重創北部各州甜菜糖（beet sugar）產區的收成，以及供應鏈問題因俄烏戰爭惡化。

人們在萬聖節「派糖」的選擇不限於糖果產品，惟朱古力售價都上漲，因為糖價、可可脂、花生、玉米糖漿及包裝物料等價格上升。此外印尼6月一度暫停出口棕櫚油、加納10月可可生產物價調升21%，都導致朱古力變貴了。

生產商為應對這些問題，部份實行「將貨就價」。美國《福布斯》雜誌10月18日稱，以M&M Mars出品的Snickers為例，今年出品朱古力棒中糖、可可脂等含量均比過往少。