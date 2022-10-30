韓國梨泰院人踩人｜最少120人喪生　現場人流太多影響救援進度

韓國首爾梨泰院（이태원）10月29日的萬聖節派對演變成人踩人悲劇，導致最少120人喪生、100人受傷。當地消防部門雖然下令全市消防人員到場救援，惟現場聚集的民眾太多，阻礙救援人員到場。



《朝鮮日報》30日報道，首爾消防部門在當地時間29日晚上10時24分接獲梨泰院地區發生人踩人報告，龍山及中部消防局在不足十分鐘之內派出所有救護車到場，其中龍山消防局更與意外現場只有數街之隔，但當地有超過10萬人聚集，令救護車寸步難行。

報道亦提到，意外現場是一條小巷，救援人員需穿過人山人海才到場，最終他們在接報後一小時始正式開始拯救工作。不過即使他們與警方安排傷者離開，現場道路的擠塞問題仍未解決，截至30日凌晨零時30分，只有一條行車線可以使用，令送院時間進一步受阻。