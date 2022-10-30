韓國梨泰院人踩人｜最少120人喪生 現場人流太多影響救援進度
撰文：張子傑
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韓國首爾梨泰院（이태원）10月29日的萬聖節派對演變成人踩人悲劇，導致最少120人喪生、100人受傷。當地消防部門雖然下令全市消防人員到場救援，惟現場聚集的民眾太多，阻礙救援人員到場。
《朝鮮日報》30日報道，首爾消防部門在當地時間29日晚上10時24分接獲梨泰院地區發生人踩人報告，龍山及中部消防局在不足十分鐘之內派出所有救護車到場，其中龍山消防局更與意外現場只有數街之隔，但當地有超過10萬人聚集，令救護車寸步難行。
報道亦提到，意外現場是一條小巷，救援人員需穿過人山人海才到場，最終他們在接報後一小時始正式開始拯救工作。不過即使他們與警方安排傷者離開，現場道路的擠塞問題仍未解決，截至30日凌晨零時30分，只有一條行車線可以使用，令送院時間進一步受阻。
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韓國首爾梨泰院發生人踩人意外？
韓國首爾梨泰院10月29日一個萬聖節派對在韓國時間10時30分發生「人踩人」意外，韓聯社稱50人心臟驟停。由於現場傷者眾多，多人疑似心肺停頓，142輛消防車到場搶救傷者。
事發地點的什麼地方？
事故發生在梨泰院路漢密爾頓酒店旁邊一條小巷，當地一帶是有眾多酒吧、餐廳及商店的新興年輕人蒲點。
位於龍山區的梨泰院是當地新興的周末好去處，這裏的異國風情使其與其他地區不同，有酒吧街、特色餐廳、夜店、娛樂商店，眾多外國人聚集，也是多元文化的娛樂悠閒勝地。在首爾，弘大也是另一個主要萬聖節慶祝點，但梨泰院更具代表性， 人亦較多。