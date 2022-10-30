多圖｜韓國梨泰院人踩人151死82傷　20歲倖存者：到處在叫救命

韓國首爾梨泰院10月29日晚間因萬聖節活動，湧入10萬人參加，沒想到爆發踩踏意外，猶如人間煉獄的影片及照片瘋傳。消防部門凌晨統計後表示，踩踏意外造成151人死亡、82人受傷。



這次的萬聖節活動，是新冠肺炎發生3年以來，首次的戶外免戴口罩活動，因此警方早就預估29日至31日的萬聖節活動會有至少10萬人參加，已在梨泰院周圍部屬大批警力，但悲劇仍在29日晚間10時許發生。

韓國梨泰院人踩人意外，至少造成151人死亡、82人受傷。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

據《韓聯社》報道，警消起初接獲至少81通呼吸困難的通報，到場後發現情況更為緊急，立刻加派人力、各式救援車輛到場搶救。韓國總統尹錫悅得知後，第一時間下令對傷換進行救治，也要求啟動緊急醫療系統，並確保私立醫院床位數量。

期間，大量現場的救難照片、影片被上傳至網路，許多救難人員、路人急忙對傷患進行CPR，也有急救無效的死者被蓋上藍布放置在路旁，混亂的現場猶如人間煉獄。截至香港時間30日清晨，梨泰院的踩踏意外已造成151人死亡，至少82人受傷。

同場加映：韓國淫魔金根植出獄「卡關」 檢方倡「化學閹割」以絕後患（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 18

此外，一名20多歲的倖存者表示，他在人群中不斷被推擠，一路被擠到下坡路段，直到其中一人跌倒，整群人才像骨牌一樣倒下，當時四面八方都傳來「救救我」的呼喊聲，「我是大概晚上10時30分左右被人壓在下面，人們像一座山堆積起來，被拉出來後約12點獲救」。

也有一名20多歲的男子獲救後後說「我以為我要死了」，另外兩名20多歲的女子則不斷發抖、哭着說朋友仍在事故現場，無法正確回答醫護人員問題。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】