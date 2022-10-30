韓國梨泰院人踩人｜生還者爬啤酒箱走難　稱為離死亡最近一次

韓國首爾梨泰院發生人踩人事件後，中國傳媒10月30日引述生還者講述自己在現場的親身經歷。



根據中新社，29日晚在梨泰院參加派對、姓姜的受訪者稱：「本來很正常地走着，突然來了很多人。前面的人往後擠，後面的人往前擠，我們被夾在中間。我已經快無法呼吸，雙腳已經快離地了。我看見很多中間的人往旁邊的電箱上爬，我就踩着啤酒箱爬了上去，暫時遠離了人群。我覺得這是我離死亡最近的一次。」

報道引述一名姓劉的留學生稱，因為喜歡的饒舌歌手在梨泰院酒吧公演，所以29日晚到梨泰院一間酒吧觀看公演，結果「我一出酒吧，面對的是一排屍體。」

這名學生說：「大概30日凌晨2時左右，當我走到外面時，看到了地上有一排蓋着布的人。我受到了極大的心理衝擊，直到今天（30日）早上還心有餘悸。」

梨泰院29日晚的萬聖節派發生人踩人事件，增至151人死亡、82人受傷，政府部門共收到355宗失蹤報告。龍山區消防局長表示，死者多為20多歲的女性。

死者中有19名外國人，他們的國籍包括中國、烏茲別克、伊朗與挪威。中國駐韓大使館早前指，已確認有3名中國公民死亡。