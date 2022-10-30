梨泰院人踩人151死首爾失蹤報告2642宗　中國人4死2傷｜持續更新

韓國首爾梨泰院10月29日晚上的萬聖節派發生踩踏事件，增至151人死亡、82人受傷，韓國首爾市政府稱，截至當天中午12時，市政府共接到2642宗人踩人相關失蹤報告。龍山區消防局長表示，死者多為20多歲的女性。本文會持續更新消息。



13:19 韓國首爾市政府稱，截至中午12時，市政府共接到2642宗人踩人相關失蹤報告。

12:11 據環球網，增至4名中國公民在事件中遇難。另有兩名中國公民輕傷。

12:05 據韓聯社，尹錫悅表示政府指定今天起到善後工作告一段落的時段為全國哀悼期，並將施政重點放在開展事故善後處理工作和採取後續措施上，政府將徹查事故原因，爭取今後不再發生類似事故，並指示行政安全部等有關部門對各地慶典等活動實施緊急檢查。

11:34 韓國總統尹錫悅30日早上前往現場視察，他同日表示設全國哀悼期。哀悼期會持續至11月5號晚上。

11:29 韓國電視台緊急停播多個綜藝節目，包括原定30日播出的《Running Man》、《兩天一夜》等。

11:00 據內地傳媒指，事件中有三名中國公民離世。

11:00 據龍山區消防局局長崔成範（Choi Sung-beom，音譯）指，事件造成大量傷亡，所有死者都可能是在狹窄的小巷裏被擠壓致死。死者包括97名女性、54名男性。

崔成範及後也指死者中有19名外國人，他們的國籍包括中國、烏茲別克、伊朗與挪威。

是次人踩人慘劇發生在梨泰院漢米爾頓酒店旁的小巷。多個社交媒體平台瘋傳人們在現場拍得的影片。