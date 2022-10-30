梨泰院人踩人151死　尹錫悅往現場視察　全國哀悼至5號｜持續更新

韓國首爾梨泰院10月29日晚上的萬聖節派發生踩踏事件，增至151人死亡、82人受傷，政府部門共收到355宗失蹤報告。龍山區消防局長表示，死者多為20多歲的女性。本文會持續更新消息。



11:34 韓國總統尹錫悅30日早上前往現場視察，他同日表示設全國哀悼期。哀悼期會持續至11月5號晚上。

11:29 韓國電視台緊急停播多個綜藝節目，包括原定30日播出的《Running Man》、《兩天一夜》等。

11:00 據內地傳媒指，事件中有三名中國公民離世。

11:00 據龍山區消防局局長崔成範（Choi Sung-beom，音譯）指，事件造成大量傷亡，所有死者都可能是在狹窄的小巷裏被擠壓致死。死者包括97名女性、54名男性。

崔成範及後也指死者中有19名外國人，他們的國籍包括中國、烏茲別克、伊朗與挪威。

是次人踩人慘劇發生在梨泰院漢米爾頓酒店旁的小巷。多個社交媒體平台瘋傳人們在現場拍得的影片。