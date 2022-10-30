梨泰院人踩人151死 尹錫悅往現場視察 全國哀悼至5號｜持續更新
韓國首爾梨泰院10月29日晚上的萬聖節派發生踩踏事件，增至151人死亡、82人受傷，政府部門共收到355宗失蹤報告。龍山區消防局長表示，死者多為20多歲的女性。本文會持續更新消息。
11:34 韓國總統尹錫悅30日早上前往現場視察，他同日表示設全國哀悼期。哀悼期會持續至11月5號晚上。
11:29 韓國電視台緊急停播多個綜藝節目，包括原定30日播出的《Running Man》、《兩天一夜》等。
11:00 據內地傳媒指，事件中有三名中國公民離世。
11:00 據龍山區消防局局長崔成範（Choi Sung-beom，音譯）指，事件造成大量傷亡，所有死者都可能是在狹窄的小巷裏被擠壓致死。死者包括97名女性、54名男性。
崔成範及後也指死者中有19名外國人，他們的國籍包括中國、烏茲別克、伊朗與挪威。
是次人踩人慘劇發生在梨泰院漢米爾頓酒店旁的小巷。多個社交媒體平台瘋傳人們在現場拍得的影片。
#Itaewon pic.twitter.com/c6n06Bm8Ot— loanloan98 (@KhimHiu) October 29, 2022
จากรายงานข่าว ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเพราะผู้ชายสูงและมีรูปร่างใหญ่กว่าจะสูดอากาศหายใจได้มากกว่า จากคลิปจะเห็นได้ว่าผู้หญิงทางขวามือถูกเบียดจนกรีดร้องออกมาด้วยความทรมานและพยายามที่จะเงยหน้าเพื่อสูดอากาศหายใจแต่ก็ทำได้ยากมากๆ #อิแทวอน #Itaewon pic.twitter.com/Ut48DqTXgj— 🐤🐻 MINE SPACE (@Ohsaybabe) October 29, 2022
จากเฟสคุณเจสซี่อ่ะ มีคนปีนหนีตายเลยน่ากลัวมาก #อิแทวอน #Itaewon pic.twitter.com/6xZXe40c97— Ccys (@ccsskk115) October 29, 2022
韓國首爾梨泰院發生人踩人意外？
韓國首爾梨泰院10月29日一個萬聖節派對在韓國時間10時30分發生「人踩人」意外，韓聯社稱50人心臟驟停。由於現場傷者眾多，多人疑似心肺停頓，142輛消防車到場搶救傷者。
韓國人如何哀悼？
不少商家停止萬聖節活動，韓國三大電視台暫時停播綜藝節目。