梨泰院人踩人丨外籍男人急計生爬牆保命　網民：明智之舉

韓國首爾梨泰院10月29日晚上的萬聖節派對發生人踩人事件，造成至少154人死亡、149人受傷。有在場人士拍攝到事發時一名外籍男子爬牆逃生，網民盛讚他判斷正確。



網上流傳片段顯示，現場人群極為密集，場面擠迫，四處起落的尖叫聲逐漸蓋過派對音樂。一名外籍男子察覺形勢不對，縱身攀上旁邊一棟建築外牆，以免捲入人堆。他攀附在牆上約3米高處後停留稍息。

影片未有拍到該名男子其後如何，但可見當時仍有部份人未知事態嚴重，面露笑容甚至舉杯作樂，與背景的尖叫聲以及外籍男子的緊張舉動形成強烈對比。

片段在Twitter上廣被轉發，有網民稱讚男子做法明智，在短時間內作出正確判斷，亦有人對他的下落表示關心。

韓國首爾梨泰院人踩人慘劇現場地圖。（01製圖）

意外發生在漢密爾頓酒店後面一條連接梨泰院站1號出口和美食街的狹窄小巷中，這是一條佈滿俱樂部和酒吧的街道。

有目擊者觀察到，意外發生前人們在擁擠的小巷內互相推擠。小巷長45米，寬4米，向主幹道和車站傾斜。這麼多人困在巷中、又彷如骨牌倒下般堆疊，令趕抵現場的救援人員對於被壓在最底層的人，欲救無從。很多人就是這樣錯過接受急救的黃金時間，死於窒息或內出血等。