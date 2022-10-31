梨泰院人踩人︱4中國人罹難　北京稱高度重視　使館已聯繫家屬

韓國首爾梨泰院29日發生人踩人踩踏事故，至少154人死亡，其中包括4名中國公民，另有2名中國人受傷。中國外交部發言人趙立堅10月31日在例行記者會表示，中方對本次事件高度重視，駐韓使館已經與涉事人員國內家屬取得聯繫。



趙立堅指事故發生後，外交部第一時間啟動領事保護應急機制，部署駐韓國使館核實情況，協調韓方盡最大努力做好中國公民的救治和協助工作，駐韓使館已經與涉事人員國內家屬取得聯繫，並積極提供協助，韓方表示將提供相應便利。

趙立堅說：「在此，我們也提醒海外中國公民提升安全防範意識，避免前往人員密集場所，如遇緊急情況，請及時報警，並與中國駐當地領使館取得聯繫，尋求協助。」

中國國家主席習近平於30日致電韓國總統尹錫悅，代表中國政府和人民對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬和傷者致以慰問。總理李克強亦有致電韓國總理韓德洙表示慰問。

中國駐韓國大使館領僑處30日表示，使館已連夜聯繫韓國警方及消防等相關部門了解事故原因及死傷者國籍信息，同時密切關注網絡和社交媒體平台是否有中國公民的求助情況。目前，使館已要求韓方做好中國籍死者相關善後，並同死者家屬取得聯繫，向其表示慰問並將提供積極協助。