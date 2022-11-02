巴西大選｜支持者連續2天堵塞公路　英媒：博爾索納羅將宣布敗選

英媒11月1日引述巴西通訊部長法里亞（Fabio Faria）表示，現任總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）不會對選舉結果提出異議。



法里亞告訴路透社，博爾索納羅1日下午將正式宣布他在選舉中失敗，並不會對選舉結果提出異議。

巴西大選10月30日舉行，點票結果出爐後社會動盪持續。支持博爾索納羅的貨車司機封鎖多地道路。他們不滿大選結果，是博爾索納羅敗在前總統盧拉（Lula da Silva）手上。

博爾索納羅尚未承認落敗。而他對貨車司機的做法表示支持。

巴西聯邦公路警察稱，國內27個州中，至少有23個州發生合計逾250宗全部或部份堵路個案。

示威者10月31日封鎖該國主要航空樞紐聖保羅國際機場（Guarulhos International Airport，或稱瓜魯柳斯國際機場）外的道路，導致一些航班被取消。

一些城市如里約熱內盧（Rio de Janeiro）的主要道路亦被堵塞。

聖卡塔娜州（Santa Catarina）的路障最多——當地70%選民投票支持博爾索納羅。

最高法院一名法官10月31日發聲明中下令清場，命令聯邦公路警察採取「一切措施」讓道路暢通。法官威脅說，如聯邦公路警察主管不執行命令，將以「不服從」對其處以罰款或監禁。

巴西大選點票已完成，盧拉得票率50.9%，博爾索納羅49.1%。