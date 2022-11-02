美國FCC主席抵台灣訪問3天　AIT：共商雙方利益重要議題

美國在台協會（AIT）發言人在聲明證實，美國聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）於11月2至4日訪問台灣。卡爾將與台灣的與會者討論電訊業務、網絡安全，以及其他與雙方利益相關之重要議題。



此前美媒Axios網站11月2日稱，知悉卡爾已抵台參加與同行舉行的會議。他是5名FCC專員的其中一人。

網站稱：「卡爾是第一位以官員身份訪問台灣的現任美國聯邦通訊委員會專員」。

他在接受Axios訪問時稱，計劃與台國家通訊傳播委員會（NCC）、台外交部以及其部門或機構代表會面。

他在訪問中表示，基於他的職位，特別期待加深與台灣的合作，並就對我們共同安全利益至關重要的網絡彈性、網絡和電訊問題交換意見。

他還訪問中說，希望其訪問行程傳遞一個強有力的訊息稱，就是「一個自由與民主的台灣、獨立於（中國共產黨）殘暴集權主義（的台灣），對美國自身繁榮十分重要」，他也補就稱，台灣的晶片業也對美國利益與經濟成長很重要。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西及波洛西）8月2日晚至3日訪台後，台海局勢轉趨緊張，北京譴責美國此舉，認為她這麼做是美國對台獨表示支持，舉行大規模軍事演習以作反制及警告。

另一方面，他在接受Axios訪問時表示，建議政府應該封殺短片平台TikTok，稱只有這樣才能確保美國民眾數據安全。

卡爾11月1日接受美國新聞網站Axios訪問時表示：「沒有一個地方可以提供足夠安全保護，讓資料不會落入中國政府手中。」「只有封殺TikTok才能帶來安全，沒有第二個選擇。」

報道指這是FCC至今針對TikTok最強硬的語言，FCC雖然無權直接監管 TikTok，但其意見可能左右國會及外國投資委員會（CFIUS）的態度。TikTok目前正與CFIUS談判，讓TikTok的美國業務能否分割讓美國公司繼續營運。

TikTok是目前最流行的短片分享平台之一，僅在美國下載數就超過2億次，但同時因其中國的背景成為安全憂慮。卡爾早前曾去信給Apple和Google，要求其把TikTok從應用商店中移除。