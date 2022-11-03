巴基斯坦前總理伊姆蘭汗腿部中彈　疑涉企圖刺殺｜有片

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）11月3日腿部中彈，疑有人企圖刺殺他。他10月28日起參加遊行，沿途在多地發表演說，目前身處沃濟拉巴德。法媒引述他的幕僚指，伊姆蘭汗目前情況穩定；一名男疑犯已被擊斃，另一名男子已被警方拘留。



70歲的伊姆蘭汗11月3日在旁遮普省（Punjab）沃濟拉巴德（Wazirabad）的一場集會上對支持者發表演說。英國天空新聞台（Sky News）稱，期間一名槍手向伊姆蘭汗開槍。

報道指，腿部中彈的伊姆蘭汗被送離現場並被送院，他的支持者說他活了下來。

伊姆蘭汗：圖為2022年11月3日，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗在旁遮普省沃濟拉巴德的一場集會上中槍後，被送往醫院。（AP）

▼以下為伊姆蘭汗中彈後，向支持者揮手的影片：

法媒稱，伊姆蘭汗的一名高級幕僚指：「這是一次企圖殺死他（伊姆蘭汗）的行動，（有人想）刺殺他。」

▼以下為事發時拍攝的影片：

伊姆蘭汗所屬的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf）的成員表示，另有4人在事件中受傷，沒人死亡。旁遮普省一間醫院則指，有7人在事件中受傷，一具遺體被送到醫院。

▼有議員在事件中受傷，以下為受傷議員發表講話的影片：

伊姆蘭汗4月下台。巴基斯坦選舉委員會10月21日一致裁定，伊姆蘭汗涉及貪污行為，因此禁止他在5年內參選或參與公職，意味着他被取消擔任國會議員的資格。

伊姆蘭汗10月28日出發，由拉合爾（Lahore）遊行至伊斯蘭堡（Islamabad），以抗議政府的做法，以及推動國家提前舉行大選。他在旅途中出席集會，向支持者發表演說。