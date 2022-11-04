朝鮮大規模出動180架次戰機　韓國包括F-35A等80架戰機升空

朝鮮半島局勢持續緊張，朝鮮繼連日飛彈、火炮發射後，11月4日大規模派出180架次軍機，韓國軍方也緊急派出包含F-35A隱形戰機在內80架戰機升空應對。



韓聯社引述，韓國聯合參謀本部表示，朝鮮軍機自今上午11時至下午3時派出多達180架戰機升空，在韓國所劃定的「戰術行動線」（TAL）以南、東西部海域上空活動；韓國軍方在追蹤朝鮮軍機航跡，同時緊急出動F-35A等80多架戰機應對。

目前美韓聯合空中軍事演習「警戒風暴」（Vigilant Storm）仍持續進行中，韓國聯合參謀本部指出，204個參加演習的單位，按照計劃進行演習，同時保持戰備狀態，以應對平壤政府進一步挑釁。

韓國聯合參謀本部（韓聯參）說：「在韓美密切合作下，韓國軍方在密切關注朝鮮軍方相關事態發展的同時，保持着對進一步挑釁的堅定準備姿態。」

朝鮮近期軍事動作頻頻，朝中社10月10日報道，朝鮮空軍8日首次同時出動150多架各種戰機，展開大規模航空攻擊綜合訓練。韓國軍方同日證實此消息，並稱當時韓軍F-35A隱形戰機緊急升空。

韓聯社報道，韓國軍方曾公布朝鮮在10月6日出動8架戰鬥機和4架轟炸機展開示威式編隊飛行與空對地射擊，但並未有公開朝鮮也有在8日出動戰機一事。如今韓軍解釋指，朝軍150多架戰機8日是在「特別監視線」以北進行，意即沒有越過韓軍設定的特別監視線，所以韓軍沒有公開消息。

據朝中社指，朝鮮人民軍前線遠程炮兵部隊和空軍飛行隊火力打擊訓練於10月6日和8日分別進行。