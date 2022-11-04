看見窗外有無人機怎辧？美國法律專家：先別急着擊落它

香港在11月4日拘捕了一名男子，指其涉嫌利用無人機從大廈外牆偷窺，拍攝不雅影像，這是香港首宗面對如此的案件。但在美國類似的事時有發生然而若當發現有無人機在大廈外時候，應該怎麼做？美國法律專家表示：先不要急着擊落無人機。



在美國，若果隨便擊落一架正在飛行的無人機——即管是在你家窗外，都很可能會惹上麻煩。根據聯邦法律，任何尺寸的無人機都受到聯邦法律的保護，不可無理擊落。

不過，若你懷疑那架無人機正在偷窺，或在侵犯私隱那該怎辦？

圖為2021年10月，瑞士一間公司研發，用以運送包裹的無人機。（Getty）

私隱法僅保護「有合理期望」的地方

前聯邦航空總署法律顧問阿爾卡拉伊（Loretta Alkalay）表示，這其實十分複雜。美國法律「只有在對私隱有合理期望的地方」才會受私隱法的保護。例如你在家中有圍欄的地方曬日光浴，但在空中的飛機或直升機飛過都會看到你一舉一動，根據法律這不會是「對私隱有合理期望」，對待會飛的無人機也一樣。

「因此，若當時你的房間正打開窗戶，那對你的私隱就不會有合理期望。」

簡單來說，就是打開窗就不能指控對方侵犯私隱，因此需要判斷駕駛者駕駛着無人機做什麼。卡拉伊解釋，有機構包括地產或政府都會使用無人機，飛往住房空中：那可能是在進行測量、或偵測有沒有違規建築、或單純的路過。

例如在2019年，一名居住在紐約州長島的男子，用槍擊落了一架正用來尋找失犬的無人機，遭警方拘捕。

不過，若果無人機低空飛近到1.5米，那就另當別論。因為距離建築1.5米不是聯邦法內受保護的區域，不是通航區域。只不過到目前為止，還未有案件涉及這1.5米作為相關控告或抗辯之用。

卡拉伊的最好建議，是直接報警處理：因若那是用來偷窺的，那不論是用無人機或甚麼，都是有罪。