一片看懂︱中期選舉人球戰：共和黨憑難民「攻城掠地」?

隨中期選舉競選活動進入最後衝刺，持反移民立場的美國共和黨候選人們繼續利用難民做文章、促進選情。有用公共汽車和飛機將成千上萬的移民送往民主黨管理的城市、亦有人在煽動性的競選廣告中將移民為「入侵者」和「罪犯」。



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路透/益普索（Reuters/Ipsos）於9月27日至10月3日進行的民意調查顯示，在解決移民和犯罪問題方面，美國選民更喜歡共和黨人而不是民主黨人，這表明強調邊境安全和打擊犯罪可能有助於美國共和黨人在11月8日的中期選舉中獲勝。

此次選舉中，各黨候選人將競逐眾議院435個席位、參議院的35個席位以及全國36個州長之位。目前民調顯示，共和黨有望獲得眾議院控制權。

過百競選廣告提移民 反移民措辭升級

倡導移民制度改革的團體美國之聲（America’s Voice）在7月發佈的一份報告中指，在2022年的選舉周期中，有121個政治廣告、334條推特和91封競選郵件提到了「白人替代」和「移民入侵」這些字眼，它們往往在一種充滿白人民族主義色彩的陰謀論中被使用，聲稱全球精英正在故意用移民和有色人種取代美國的白人。

一批委國難民徒步到美墨邊境準備向美方的邊境巡邏隊自首。（AP）

一些政治分析家認為，共和黨的這種策略是為了把焦點從墮胎權、醫療和環境問題上轉移，這些問題是美國民眾在此次選舉中重點關注的議題，但共和黨很難在這些問題上獲得優勢。

根據維權團體的統計，有數百個共和黨人的競選廣告將非法移民稱為「入侵者」，更有不少試圖將毒品泛濫的問題歸罪於他們。

美國之聲的政治主管Zachary Mueller對半島電視台表示，這些非法移民為主要來自中美洲、逃離當地貧窮、暴力、政治迫害等並前往尋求庇護：「我們看到越來越多的人接受白人民族主義的觀點，談論替代和入侵，今年我們更看到言辭上的升級。」

難民巴士、專機行動繼續

美國南部邊境正上演一場難民危機，根據美國海關和邊境保護局的數據，聯邦當局預計在2022財年將在美墨邊境逮捕超過200萬名移民，這一數字將創下歷史新高。

根據西恩納學院研究所（Siena College Research Institute）的民調數據，非法移民問題對於佛羅里達州和德克薩斯州等州的選民而言問題要突出得多。這些州的現任共和黨州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）和阿博特（Greg Abbott）的選情都在近幾個月大肆炒作該議題的積極推動，即今年4月以來通過巴士、專機等將許多等候庭審的非法移民送往民主黨地區。

2022年9月20日，一些示威者在佛州多拉爾（Doral）舉行集會、譴責州長移民政策，德桑蒂斯的臉上被「不要攻擊我們的民主」的字樣覆蓋。（AP）

政府數據顯示，截至9月19日，德州已將超過8100名移民運送到華盛頓特區，2600人運送到紐約，675人運送到芝加哥。德桑蒂斯則在派出兩架包機、送走約100位委內瑞拉難民後，上月宣佈會繼續將移民送往伊利諾伊州（Illinois）和特拉華州（Delaware）。

德桑蒂斯的傳訊主管Taryn M. Fenske此前表示，此舉為州議會撥款1200萬美元的難民避難所運送計劃的一部分，稱馬薩葡萄園所屬的麻省、以及紐約和加州等「藍州」，支持拜登政府的邊境開放政策，鼓勵非法移民來到美國，這些州份能更好的照顧這些非法移民——顯然是對民主黨的刻意諷刺與刁難。

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