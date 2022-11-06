美國中期選舉超級週末　拜登奧巴馬特朗普齊到賓州拉票

距離美國中期大選還剩餘不足3天時間，現任總統拜登（Joe Biden）、前總統奧巴馬（ Barack Obama）和特朗普（Donald Trump）11月5日均前往賓夕法尼亞州（Pennsylvania）進入最後衝刺。



奧巴馬穿梭5州拉票後，到賓州匹茲堡（Pittsburgh）為民主黨參議院候選人費特曼（John Fetterman）站台，之後會前往費城（Philadelphia），與拜登在坦普爾大學（Temple University）同台拉票。

特朗普也前往匹茲堡出席集會，為共和黨參議員候選人奧茲（Mehmet Oz）及州長候選人馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）爭取支持。

拜登4日在芝加哥（Chicago）出席民主黨籌款活動時表示，他有信心民主黨將在中期選舉中脫穎而出並維持對國會的控制權。

他稱：「我不認同我們處於麻煩之中」，「我認為我們會贏。我真的這麼認為」。

根據美國民意調查網站FiveThirtyEight公布的預測，共和黨將在參議院獲得54席，在眾議院獲得84席，民主黨則僅會獲得46和16席。