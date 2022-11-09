美國中期選舉「關您什麼事」？點擊即睇：關於$$$和金價

美國中期選舉11月8日舉行。美國作為全球大國之一，在一些議題上有很大影響，因此即使是普通人如您我，也得關注這一場選舉。



哪個黨將取得眾議院和參議院的控制權，對美國對華外交政策，以及對烏克蘭軍援及氣候變化等都有影響。

即睇：《香港01》美國中期選舉2022專頁

中美關係：圖為2021年11月16日，中國北京一個商場的電視播放美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平（右）舉行視像會晤的畫面。（Getty）

對華立場

若共和黨在是次選舉中重奪眾議院和參議院的控制權，美國的外交政策或會有較大變化，但與其他全球議題相比，美國的對華立場或會是相對變化較小。

半島電視台（Al Jazeera）10月20日稱，分析家指，預料無論哪個政黨控制美國國會，華府目前應對北京日益增長的經濟力量以及獨斷態度的方式，仍會保持相對地穩定。

報道指，專家普遍地同意，民主黨人和共和黨人已在對華議題方面達成出乎意料的兩黨共識。

美國中期選舉2022：圖為2022年10月14日，美國總統拜登（左）在俄勒岡州波特蘭為民主黨籍州長候選人科特克（右）拉票。（AP）

俄烏戰爭

半島電視台10月20日稱，專家也表示，美國兩黨亦已在對俄烏戰爭的立場方面取得共識。分析家表示，若共和黨取得眾議院的控制權，共和黨人之間在繼續為烏克蘭提供財政支持方面的分歧或會加劇；大部份預測者都認為此事有很大的可能性會發生。

英國智庫漆咸樓（Chatham House，正式名稱為「皇家國際問題研究所」）美國和美洲項目主任溫賈穆里（Leslie Vinjamuri）稱，很多共和黨人希望美國向烏克蘭提供更多武器，而且他們較少傾向於限制這些武器的類型。但她說，共和黨一些派別的議員投票反對一些涉及向烏克蘭提供大量資金的方案。

不論是誰主國會，美國對烏支援大致不變。這意味着，我們面對的通脹問題，以及很多歐洲國家的能源危機，在短期內都不會得到解決。

俄烏戰爭導致歐洲多國面臨能源短缺危機。美國主張烏克蘭對俄強硬，所以不論美國中主國會，看來相關外交政策都不會有太大改變。2022年7月24日，英國倫敦一家加油站外顯示的燃料價格。(Getty Images)

俄烏2月24日爆發戰爭後，本來因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情出現緊張的供應鏈問題更令人擔心。俄羅斯一些出口因制裁受限，而烏克蘭的出口運輸則被封鎖，都導致糧食與大宗商品市場波動。供應減少引起多國擔心，紛紛加入「四處搜購」或是「本國禁止出口」的行列。

此舉導致糧食供應問題陷入惡性循環，通脹繼續攀升，這可是影響全球、讓港人有切身感受的問題。

被稱為「歐洲糧倉」的烏克蘭與俄羅斯兩國加總起來的糧食出口佔全球貿易中食物卡路里總量的12%。俄國是第一大小麥出口國，烏克蘭則是第五大，佔全球總貿易量的27%（2020年數字）。兩國在玉米、芥花籽、大麥、太陽花籽/油等重要糧食市場也佔有重要比例，排在全球前列的位置。

圖為2010年11月9日在美國州洛杉磯的實驗室內有人傾倒熔化的黃金，製作6.5公斤重的金條。（Getty）

至於金價，世界黃金協會（World Gold Council）預計美國中選將對市場產生全面影響，但有一個領域不太可能對結果有太大反應，那就是黃金。WGC首席策略師Joe Cavatoni稱，與美國中期選舉結果相比，金價更取決於更廣泛的因素。

協會稱，從歷史上看，中選對股市非常有利，但對黃金只起到溫和的支撐作用。協會不認為是次選舉結果會對金價產生重大影響，但黃金走勢更有可能從美元走勢和貨幣政策方向中得到啟示。

協會稱，從以往歷史看來，美國中期選舉對股市非常利好，但對黃金只起到溫和的支持作用。它不認為是次選舉結果會對金價產生重大影響，但黃金走勢更有可能從美元走勢和貨幣政策方向中得到啟示。

根據世界黃金協會使用可追溯到1970年的數據的報告，在中期選舉後的6個月內，黃金價格上漲62%，平均回報率為2%。

美國中期選舉2022：圖為2022年11月7日，美國前總統特朗普在俄亥俄州出席競選集會，為共和黨參議員候選人拉票。（AP）

2024年美國大選

溫賈穆里9月29日的文章稱，在很多美國州份，中期選舉將對2024年的總統選舉產生直接影響。

中期選舉結果在總統選舉投票方式、點票方式會有影響，那些職權上可認證選舉結果的人，也會在中選產生。

2024年總統選舉的當選人也會決定美國之後的外交政策。半島電視台（Al Jazeera）10月20日稱，如果共和黨控制國會，前總統特朗普（Donald Trump）的外交觀點會在這裏被放大。

報道稱，倘共和黨掌控眾院，料特朗普會代表共和黨參加2024年總統選舉。

特朗普2017年至2021年擔任總統期間推動「美國優先」（America First）政策，衝擊該國外交，影響深遠。特朗普讓美國「撤出」一些組織、機構或地區，留下眾多外交缺口或空缺，現任總統拜登上任後致力彌補。

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