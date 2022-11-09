被控職場欺凌　英不管部長韋廉信辭職

英國不管部部長韋廉信（Gavin Williamson）遭控涉及職場欺凌後，11月8日宣布辭職。



↓韋廉信在Twitter公布辭職信↓

英國不管部部長韋廉信11月8日辭職。（Twitter@GavinWilliamson）

韋廉信2010年5月當選保守黨國會議員，2017年11月至2019年5月擔任國防大臣，2019年7月至2021年9月擔任教育大臣，2022年10月25日起被任命為不管部部長。

《太陽報》介紹指，不管部部長沒有具體職責，可以是個不領導政府部門的部長。在英國，不管部長、掌壐大臣（Lord Privy Seal）和蘭開斯特公爵領地事務大臣（Chancellor of the Duchy of Lancaster）等職位均用於讓資深政治人物參與內閣會議。

英國政府網站則指，不管部部長（Minister without Portfolio）的職責包括為政府的政策和決策進程做出貢獻。

在英國現代政治當中，不管部部長通常是黨主席。在前首相約翰遜（Boris Johnson）擔任首相期間，保守黨主席杜永敦（Oliver Dowden）便是不管部部長。

為何要辭職？

《星期日泰晤士報》5日報道，由於沒有獲邀出席英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的葬禮，韋廉信10月透過WhatsApp向保守黨首席黨鞭莫韻婷（Wendy Morton）發送大量含有粗口的文字訊息，又威脅對方稱「一切都有代價」。

韋廉信被爆咒罵莫韻婷後，《衛報》7日引述一名高級公務員稱，韋廉信擔任國防大臣期間，曾叫他們割喉及跳出窗外。