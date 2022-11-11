比利時警員遇持刀襲擊1死1傷　兇手曾高喊「真主偉大」

比利時首都布魯塞爾（Brussels）11月10日發生持刀襲擊案，2名警員1死1傷。當地傳媒報道，刀手在襲擊期間曾大喊「真主偉大」（Allah Akbar）。



根據美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC），比利時聯邦檢察官發言人西普特（Eric Van der Sypt）透露，事發於下午7時15分左右，疑犯在鐵路車站布魯塞爾北站附近持刀向2名正在巡邏的警員施襲，其後前來增援的一名警員開槍擊中刀手腿部和腹部。

兩名司法官員稱，此案涉嫌與恐怖主義有關。檢察官辦公室人員也表示，他們接手這宗案件的原因是，懷疑事件屬恐怖襲擊。

其中一名遇襲警員被刺傷頸部，與刀手一同送院期間傷重身亡，另一名警員需住院治理。當地傳媒稱，疑犯送院後亦證實不治。

比利時首相德克羅（Alexander De Croo）在Twitter向死者及其家屬致哀，又稱希望受傷的警員一切安好。