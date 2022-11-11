昔京不出席G20峰會　專家：難為俄烏戰事及全球經濟問題取得進展

俄羅斯官方證實，總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）不會出席下星期在峇厘島舉行的二十國集團（G20）峰會。專家指出，這意味着峰會將難以在俄烏戰事和全球經濟等問題取得進展，只能淪為象徵意義的論壇。



俄羅斯駐印尼大使館11月10日對法新社表示，拉夫羅夫（Sergey Lavrov）將率領俄代表團出席G20。普京總統的日程仍在制定中，他可能以線上方式參與會議。

印尼海洋與投資事務統籌部也確認，拉夫羅夫將代為出席峰會。預計普京會以線上方式參加其中一場會議。

圖為11月7日，印尼峇厘島。特種部隊人員正為G20的峰會進行準備。（AP）

彭博社引述知情人士消息稱，普京不參會意味可以避免與美國總統拜登（Joe Biden）等其他國家領導人發生衝突。此前，拜登稱普京為「戰犯」，並拒絕與普京在峇厘島會面。

俄烏戰爭爆發後，應否邀請普京出席G20峰會，引發爭議。峰會11月15日及16日在峇厘島舉行。東道主印尼今年4月正式邀請普京出席峰會，並頂住了西方國家的壓力，拒絕撤回對普京的邀請。奉行中立外交政策的印尼，也特地邀請非G20成員國的烏克蘭出席峰會，不過烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）此前表明，只要普京出席他就不會赴會，預料他只會線上參加峰會。

專家認為，普京缺席峰會，意味G20領導人將難以就俄烏戰事及其帶來的全球經濟衝擊談出新進展。

印尼艾爾朗加大學俄羅斯與東歐研究專家達瑪普特拉表示：「G20難有作為，只能淪為具象徵意義的論壇，任何討論將卡在戰爭問題上，而沒法討論和解決俄烏戰爭這主要課題。也許雙邊會談能有成果，其餘的會議雖有各國領導人出席，但他們也只是出於對東道主印尼的尊重。」

G20成員國如美國和德國就俄軍入侵烏克蘭，已對俄羅斯實施多輪制裁，並呼籲把俄羅斯踢出國際組織，拒絕讓俄羅斯出席國際會議。

德國一名官員表示，由於在烏克蘭戰爭和其他問題上存在分歧，G20將難以在下星期的會議上就最後公報達成協議，各國高級官員仍在為多個要點爭論不休，包括公報中對於烏克蘭戰爭的措辭。

G20今年幾次部長級會議也因為會上意見分歧，無法深入討論能源價格飆升、糧食保障，以及冠病疫情等關鍵議題，輪值主席國印尼最終放棄發佈聯合聲明。

當被問及烏克蘭和談是否有望在G20峰會上舉行，這名德國官員回應說，G20不是合適的論壇，而且俄羅斯不願踏出必要的第一步，所以和談是非常不可能的。不過他補充，G20佔有全球國內生產總值的80%和全球人口的60%，它依然是有意義的論壇，此次峰會將討論糧食保障、醫療衛生、數碼化轉型等多方面議題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

