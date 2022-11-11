涉梨泰院人踩人？韓國首爾市政府人員陳屍住所　懷疑自殺

梨泰院人踩人事件（踩踏事故）發生已13天，隨着調查推進，中央政府、市政府及警方所受壓力愈來愈大。11月11日先後有兩人、包括警方及市政府各一人員被發現在自宅身亡。



50多歲的首爾市安全支援課長11日下午被發現死在家中。據首爾水西警察局稱，家人發現他昏倒並報警。他的死因尚未確定。

《首爾新聞》及《中央日報》等韓國媒體在報道中稱死者為A先生。《首爾新聞》11日稱，接報的水西警察局通知市政府，A先生已死。

《首爾新聞》11日稱A先生早上曾聯絡部門稱，需請半天假，但之後沒去上班。

《中央日報》11日稱，A先生當天下午4點25分左右在家中昏倒。警方據說正循他自殺的方向進行調查。《韓國日報》11日稱，警方未有發現遺書。

A先生並不是正在調查梨泰院踩踏事故的警察廳特別調查本部的調查對象。部門一名官員也表示：「到目前為止，首爾市政府官員中沒人被列為嫌疑人或證人。」

安全支援課隸屬於首爾市安全辦公室，但眾所周知與梨泰院事件無關。部門是負責首爾災害安全相關工作，例如熱浪、地震、安全教育等的部門。

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涉下對證據「毀屍滅跡」 警官疑輕生

在同日較早時，韓媒11月11日稱，首爾梨泰院所屬的龍山警察局情報股長11日約下午12時45分被家人發現陳屍家中。警方稱正在調查他的死因。

韓聯社11日稱，首爾龍山警察局信息部門一名55歲譯音姓鄭男子中午12時45分左右在其位於首爾江北區水逾洞的家中，被家人發現已死亡。鄭男被指在前一天向同事發出暗示自殺的訊息。

他因涉嫌下令刪除梨泰院事件內部情報報告受查。報告內容涉及警局收到人群擠迫並可能發生人踩人的首批報警訊息；將這些資料「毀屍滅跡」，被視為警方想掩飾其應對不力或疏失。

檢察院正在調查一些文件是否被更改或刪除。它們包括警方事前接獲報案的情報報告，以及該區管控交通的預防措施的報告。

檢方對鄭男提出的指控包括濫用職權、破壞證據以及導致死亡的專業過失。

首爾龍山區的梨泰院洞10月29日晚發生大規模人踩人慘劇（踩踏事故），156人死亡、196人受傷。

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