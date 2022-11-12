FTX事件丨出現交易異常　價值逾51億元代幣被提走　FTX這樣解釋

撰文：聯合早報
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加密貨幣交易所FTX宣布破產後，錢包交易出現異常情況。據彭博社報道，平台上價值約6.62億美元（約51億港元）的代幣被提走。公司正展開進一步調查。

↓↓↓FTX的Twitter帳戶於本地時間星期六（11月12日）中午轉發它的美國分公司法律顧問米勒（Ryne Miller）的貼文說，公司「正在調查與跨交易所FTX餘額合併相關的錢包異常變動。」

↑↑↑米勒稱正在加快將數碼資產轉移到未連接到互聯網的冷庫中的過程，「以減輕未經授權的交易造成的損害。」

彭博社香港時間12日下午4時56分發文稱，根據區塊鏈分析公司Nansen估計，過去24小時內，至少有價值約51億港元的代幣從FTX的國際和美國交易所流出。

Nansen首席執行官斯瓦涅維克（Alex Svanevik）說：「目前尚不清楚誰在進行交易，但這個時候不該會看到這些鏈上交易。」

如果最新事件被證實是黑客竊取了被困在該平台上的客戶資金，這將是加密貨幣行業有史以來最黑暗時刻之一。

（編按：CoinDesk於11月11日稱，大多數用戶受制於破產保護令，是仍無法從FTX交易所提取資金，導致Twitter上有人猜測，某些類型的用戶或員工獲得特別優惠的待遇。

FTX曾在11日於Twitter發文稱，已解決一系列的擠提問題，稱其已開始讓巴哈馬的資金進行提款。FTX稱，讓這些提款進行，是為遵守監管機構的規定。

淡馬錫控股是FTX的投資者之一。福布斯根據FTX創辦人兼總裁SBF（Sam Bankman-Fried，綽號「薯條哥」）於今年8月提交給它的資料計算，淡馬錫持有FTX約1%股權，投資額估計達2億零500萬美元。

淡馬錫早前表示它正以股東的身份與FTX接觸。針對事件最新進展，淡馬錫發言人星期六回應《聯合早報》詢問時說：「目前我們沒有進一步的補充。」

FTX創立於2019年，全球用戶超過100萬。它日前爆出財務不穩定，發生用戶擠提情況，導致它面臨高達80億美元資金缺口，要至少40億美元「保命」。

圖為2021年12月8日，FTX行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF）出席眾議院金融服務委員會的聽證會。FTX本是全球第二大虛擬貨幣交易所，卻在2022年11月「爆煲」，人稱「薯條哥」的創辦人兼行政總裁SBF亦落得身家蒸發的下場。（Getty）

FTX的競爭對手幣安（Binance）原本有意出手相救，擬展開收購計劃，但不到一天時間，幣安於星期三（11月9日）在Twitter發聲明說：「基於精確審核結果和有關客戶資金處理不當，以及美國監管部門正在調查的最新新聞報道，我們決定放棄對FTX.com的潛在收購。」

在幣安宣布放棄收購計劃後，FTX公司網站先是貼出公告說，公司暫時無法處理客戶的提款要求，強烈建議客戶不要再將款項存入FTX的賬戶。接著，它在星期五（11月11日）宣布在美國啟動破產保護程序，SBF已辭職，由John J Ray III接替總裁一職。

FTX破產一事震動幣圈，被形容為「幣圈雷曼兄弟」，導致加密貨幣這幾天價格大幅波動。截至星期六下午5時，比特幣價格處於約1萬6800美元的低位，與今年上半年約4萬600美元價位形成強烈對比。

FTX發行的代幣FTT一周內狂跌90％。不少投資者也因無法提取FTX加密貨幣資產而遭受巨大損失。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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