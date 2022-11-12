FTX事件丨出現交易異常　價值逾51億元代幣被提走　FTX這樣解釋

加密貨幣交易所FTX宣布破產後，錢包交易出現異常情況。據彭博社報道，平台上價值約6.62億美元（約51億港元）的代幣被提走。公司正展開進一步調查。



↓↓↓FTX的Twitter帳戶於本地時間星期六（11月12日）中午轉發它的美國分公司法律顧問米勒（Ryne Miller）的貼文說，公司「正在調查與跨交易所FTX餘額合併相關的錢包異常變動。」

Investigating abnormalities with wallet movements related to consolidation of ftx balances across exchanges - unclear facts as other movements not clear. Will share more info as soon as we have it. @FTX_Official — Ryne Miller (@_Ryne_Miller) November 12, 2022

Following the Chapter 11 bankruptcy filings - FTX US and FTX [dot] com initiated precautionary steps to move all digital assets to cold storage. Process was expedited this evening - to mitigate damage upon observing unauthorized transactions. — Ryne Miller (@_Ryne_Miller) November 12, 2022

↑↑↑米勒稱正在加快將數碼資產轉移到未連接到互聯網的冷庫中的過程，「以減輕未經授權的交易造成的損害。」

彭博社香港時間12日下午4時56分發文稱，根據區塊鏈分析公司Nansen估計，過去24小時內，至少有價值約51億港元的代幣從FTX的國際和美國交易所流出。

Nansen首席執行官斯瓦涅維克（Alex Svanevik）說：「目前尚不清楚誰在進行交易，但這個時候不該會看到這些鏈上交易。」

如果最新事件被證實是黑客竊取了被困在該平台上的客戶資金，這將是加密貨幣行業有史以來最黑暗時刻之一。

（編按：CoinDesk於11月11日稱，大多數用戶受制於破產保護令，是仍無法從FTX交易所提取資金，導致Twitter上有人猜測，某些類型的用戶或員工獲得特別優惠的待遇。

FTX曾在11日於Twitter發文稱，已解決一系列的擠提問題，稱其已開始讓巴哈馬的資金進行提款。FTX稱，讓這些提款進行，是為遵守監管機構的規定。

1) Per our Bahamian HQ's regulation and regulators, we have begun to facilitate withdrawals of Bahamian funds. As such, you may have seen some withdrawals processed by FTX recently as we complied with the regulators. — FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

）

淡馬錫控股是FTX的投資者之一。福布斯根據FTX創辦人兼總裁SBF（Sam Bankman-Fried，綽號「薯條哥」）於今年8月提交給它的資料計算，淡馬錫持有FTX約1%股權，投資額估計達2億零500萬美元。

淡馬錫早前表示它正以股東的身份與FTX接觸。針對事件最新進展，淡馬錫發言人星期六回應《聯合早報》詢問時說：「目前我們沒有進一步的補充。」

FTX創立於2019年，全球用戶超過100萬。它日前爆出財務不穩定，發生用戶擠提情況，導致它面臨高達80億美元資金缺口，要至少40億美元「保命」。

圖為2021年12月8日，FTX行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF）出席眾議院金融服務委員會的聽證會。FTX本是全球第二大虛擬貨幣交易所，卻在2022年11月「爆煲」，人稱「薯條哥」的創辦人兼行政總裁SBF亦落得身家蒸發的下場。（Getty）

FTX的競爭對手幣安（Binance）原本有意出手相救，擬展開收購計劃，但不到一天時間，幣安於星期三（11月9日）在Twitter發聲明說：「基於精確審核結果和有關客戶資金處理不當，以及美國監管部門正在調查的最新新聞報道，我們決定放棄對FTX.com的潛在收購。」

在幣安宣布放棄收購計劃後，FTX公司網站先是貼出公告說，公司暫時無法處理客戶的提款要求，強烈建議客戶不要再將款項存入FTX的賬戶。接著，它在星期五（11月11日）宣布在美國啟動破產保護程序，SBF已辭職，由John J Ray III接替總裁一職。

FTX破產一事震動幣圈，被形容為「幣圈雷曼兄弟」，導致加密貨幣這幾天價格大幅波動。截至星期六下午5時，比特幣價格處於約1萬6800美元的低位，與今年上半年約4萬600美元價位形成強烈對比。

FTX發行的代幣FTT一周內狂跌90％。不少投資者也因無法提取FTX加密貨幣資產而遭受巨大損失。

本文獲《聯合早報》授權轉載

