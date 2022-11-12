FTX事件丨據報至少78億元資金失蹤　耶倫：風波顯示需監管加密幣

加密貨幣交易所FTX宣布申請破產，據英媒11月12日引述知情人士報道，平台上有至少價值10億美元（約78億港元）的客戶資金下落不明。美國財長耶倫（Janet Yellen）12日表示，FTX風波顯示需要監管加密貨幣。



耶倫接受彭博社訪問時表示，FTX崩潰風波加強了她對數碼資產市場需要謹慎監管的看法，她稱「此顯示了整個行業的弱點」。她又指，加密貨幣目前未對更廣泛金融系統構成威脅。

圖為2021年12月8日，FTX行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF）出席眾議院金融服務委員會的聽證會。FTX本是全球第二大虛擬貨幣交易所，卻在2022年11月「爆煲」，人稱「薯條哥」的創辦人兼行政總裁SBF亦落得身家蒸發的下場。（Getty）

FTX創立於2019年，出事前是全球第二大加密貨幣交易所，據英媒12日引述兩名知情人士報道，創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，綽號「薯條哥」）曾從FTX秘密轉移約100億美元（約780億港元）客戶資金到另一由他創立的公司Alameda Research，知情人士指有一定比例的資金在之後下落不明，其中一位消息人士指金額約17億美元（132.6億港元），另一人則指是10億至20億美元（78億至156億港元）。

SBF以文字訊息回覆英媒時，否認是秘密轉移資金，稱是內部標籤令人混淆，出現誤解。英媒再追問資金下落不明一事，SBF僅回覆「???」。