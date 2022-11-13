FTX事件丨薯條哥「走路」？私人專機航線飛到「這裏」

本是全球排名第二的加密貨幣交易所FTX聲請破產保護後，有文件顯示有10億至20億美元去向不明，綽號「薯條哥」的FTX創辦人SBF（Sam Bankman-Fried）的私人飛機11月12日則被追蹤到由巴哈馬飛到阿根廷，有人指他可能已「跑路」。



英媒引述知情人士指，雖然外界都知FTX曾將客戶資金轉移到「薯條哥」旗下對沖基金Alameda Research，但最新有文件顯示，雖有約100億美元的客戶資金轉移到Alameda，但同時有約10億至20億美元未有注入Alameda資產，文件亦未有列明資金去向。消息人士稱，他們都不知道這筆資產的去向。

FTX宣布申請破產保護後，12日FTX和FTX US錢包交易出現異常情況。彭博社報道，平台上價值約6.62億美元（約51億港元）的代幣被提走。FTX正展開進一步調查。外界還懷疑一些FTX員工是黑客的幕後黑手。

在全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）一度同意收購FTX，但9日又宣布取消，之後，FTX聲請破產保護。

FTX在12日稱FTX和Alameda啟動了破產程序。它補充說，訴訟程序還包括大約130間FTX的附屬公司。

SBF辭任行政總裁後，John J. Ray III獲委任為公司新CEO。根據法例，FTX有約120天的時間決定下一步怎麼走，焦點可能落在嘗試想辦法盡快將資產交還客戶。coingape.com在12日稱，較早時有報道指SBF在與美國證監（SEC）就公司的狀況進行談判。

▼FTX創辦人SBF傳搭私人飛機前往阿根廷：

Most tracked flight right now - https://t.co/g65UMuTWD8

According to tweets the founder and former CEO of @FTX_Official is en route to Argentina after the FTX collapse earlier this week. pic.twitter.com/e42sI7Huto — Flightradar24 (@flightradar24) November 12, 2022

有網民轉發SBF私人飛機的航線圖，指出他已逃之夭夭，這跟他在Twitter發文展現出處理問題負責任的態度有很大差別。

Flightradar24在Twitter賬戶發文稱，在美東時間12日早上3時33分最多人追蹤的航班是SBF的私人飛機，路線是從巴哈馬飛到阿根廷。有趣的是，美東時間12日早上約3時，FTX錢包可能被入侵的消息傳出。

有些人在推文下方提出質疑，稱這個情況也不等於他人在機上。有些人則猜測，是他的「核心內圍」人士乘機飛走。

在有關「SBF走路」消息傳出後，SBF以短訊告訴英媒否認落跑：「沒有」（Nope）。他稱沒離開巴哈馬。

news.bitcoin.com在13日稱，有報道指SBF持有一部灣流G450私人飛機。

英媒向SBF了解有關資產的問題，他稱公司沒有秘密轉移，僅指是混淆內部標籤並出現誤解。但當被問及丟失的資金時，SBF僅回應「？？？」。

報道提到，在及後的檢查中，FTX法律和財務團隊了解到，SBF在FTX的會計系統中設有「後門」，讓SBF可以改動公司的財務記錄，而不被外部審計員等人發現。不過，SBF回應英媒時，否認在系統設置「後門」。