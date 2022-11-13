美媒推算：民主黨拿下內華達州參議院議席　保住參院控制權

包括美國全國廣播公司（NBC）及研究機構Edison Research等在內，都在11月13日推算美國民主黨贏得內華達州參議院選舉。代表內華達州的民主黨籍參議員馬斯托（Catherine Cortez Masto）將保住議席。



民主黨將持有50參議院議席。即使共和黨12月初在佐治亞州的決選贏得最後一席，兩黨仍是各有50席。

參議院未來一旦在表決時出現平局情況，民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）可投下關鍵一票，所以未來民主黨基本上掌握參議院的控制權。

美國中期選舉：圖為民主黨2022年11月8日舉行黨內選舉夜派對時，內華達州尋求連任的參議員馬斯托與內華達州州長一同站在台上。（AP）

經過漫長點票，美國民主黨參議員凱利（Mark Kelly）11月12日在關鍵搖擺州亞利桑那州勝選連任。

當時讓兩黨在參院選舉打成平手，民主黨需再贏一席，才能控制參議院。凱利的結果出爐時，內華達州兩候選人得票率僅差0.1%。

凱利是美國太空總署的前太空人，曾四次執行太空飛行任務。他在退休後於2013年從政，並在2020年贏得亞利桑那的特別選舉成為參議員。

拜登：圖為2022年11月9日，美國總統拜登在國宴廳發表講話。（AP）

凱利勝出後，有分析認為，民主黨的表現比預期理想，這給予總統拜登（Joe Biden）更多的「底氣」參與2024年大選。中期選舉中總統所屬政黨喪失眾議院乃意料中事，這也是美國中期選舉以來的傳統。

例如民主黨在2010年中期選舉中喪失了眾議院，僅保着參議院的控制權。這無阻2012年前總統奧巴馬（Barack Obama）競逐連任並取得勝利。

拜登和民主黨差不多篤定失去眾議院控制權，在未來兩年施政上出現困難。惟這對於9日表示2023年初正式就尋求連任做出決定的拜登來說，這是已意料中事，對他的決定不會構成影響。