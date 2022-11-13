FTX事件丨傳SBF想逃往杜拜但遭巴哈馬監視　關聯公司CEO身處香港

本是全球排名第二的加密貨幣交易所FTX申請破產保護後，外界一直關注創辦人SBF（Sam Bankman-Fried，綽號薯條哥）的行蹤，加密新聞網站CoinTelegraph在11月13日引述知情人士報道，SBF計劃逃往杜拜，但未成功，關聯公司Alameda Research的行政總裁埃莉森（Caroline Ellison）則身處香港，同樣有意赴杜拜。



CoinTelegraph報道稱，SBF與FTX的另一共同創辦人Gary Wang、前工程總監辛格（Nishad Singh）都在巴哈馬，三人在尋找辦法逃往杜拜，原因是美國與杜拜所在的阿聯酋沒有引渡條約，但報道也指，美國與阿聯酋2月時簽署了司法互助條約，以打擊犯罪份子。

知情人士稱，目前三人都在巴哈馬受到監視，「這意味他們很難離開」。知情人士又稱，FTX關聯公司Alameda Research的行政總裁埃莉森則身處香港，同樣有意前往該中東地區，指「她或許可以去到杜拜。」

埃莉森是誰？

FTX事件始於11月2日，外媒CoinDesk指從資產負債表文件看到，FTX關聯公司、加密貨幣交易機構Alameda Research持有的146億美元資產中，最大的單一資產、很多抵押品都是FTT（即FTX的平台幣），引來外界擔憂一旦FTT幣價大跌會造成「爆煲」。故此在FTX事件中，埃莉森也備受關注。

現年28歲的埃莉森曾否認報道指，網上流傳的Alameda Research資產負債表不完整，有逾100億美元資產未反映在資產負債表中。然後在幣安（Binance）創辦人趙長鵬11月6日宣告幣安將出售持有的FTT，引致FTT幣價急挫後，埃莉森曾回應稱願意以22美元價格購買幣安持有的FTT，但這個「救幣」計劃失敗告終。

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

據埃莉森的Linkedin帳戶顯示，她2016年畢業於史丹福大學（Stanford University），之後曾於投資管理公司Jane Street工作。她又指自己的中文語言能力為「中級（日常會話）」。

在FTX出事後，網上也一度傳出SBF乘私人飛機前往阿根廷的消息，SBF之後以短訊向英媒否認逃跑：「沒有」（Nope）。他稱沒離開巴哈馬。