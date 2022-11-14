FTX事件丨美媒：動用FTX客戶資金供Alameda還債　高層早知情

全球排名第二的加密貨幣交易所FTX 11月11日申請破產。知情人士透露，對沖基金Alameda Research行政總裁埃莉森（Caroline Ellison）及FTX高層早已知悉FTX將客戶資金借予Alameda償還債務。



延伸閱讀：FTX崩潰事件懶人包 如何僅用一週就把交易所推向破產

《華爾街日報》12日引述知情人士指，Alameda Research行政總裁埃莉森在9日晚上的內部線上會議表示，她、Sam Bankman-Fried（SBF，綽號「薯條哥」）及另外兩名FTX高層Nishad Singh和Gary Wang，當時已知FTX將客戶資金借予Alameda的決定。

Nishad Singh為FTX工程總監，曾為Facebook員工。Gary Wang曾為Google工作，在FTX擔任首席科技總監，他與SBF共同創辦FTX。

報道指Alameda Research的財務危機在一定程度上導致FTX破產。Alameda是一家加密貨幣交易公司，同由FTX創辦人SBF創立並持有。

知情人士透露，FTX動用客戶資金，借貸予Alameda償還數月來面臨的連串債務。

埃莉森未有就事件作出回應。加密新聞網站CoinTelegraph於13日引述知情人士指她正身處香港，有意前往杜拜。

FTX、FTX US及Alameda等相關公司11月11日申請破產。

加密貨幣價格夏季崩塌，SBF曾利用FTX交易平台及姊妹對沖基金Alameda「拯救」加密幣公司如BlockFi及Voyager，確保它們有足夠信用額求。