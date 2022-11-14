日本擬簡化對敵基地攻擊能力發動條件

俄衛網11月14日引述共同社報道，多名日本政府相關人士12日透露，政府已就擁有對敵基地攻擊能力（反擊能力）問題着手探討發動反擊的必要條件。內容不僅有禁止採取違反國際法的先發制人攻擊，還包括僅限必要最小限度的措施。



日本政府擬通過內閣會議決定此事，並向內外公布作為約束。條件將盡可能簡化，不限定攻擊對象，保留模糊性。

報道稱，考慮到朝鮮和中國的「軍事動向」，日本政府正在探討擁有對敵基地攻擊能力。自民、公明兩黨最快本月內啟動全面磋商。政府打算在兩黨一致同意擁有該能力時，將條件反映到共識內容當中。內閣會議決定此事的日程將與計劃12月修改《國家安全保障戰略》等安保相關3份文件的流程相配合。

有方案圍繞發動條件，提出增加對日本遭受直接攻擊的「武力攻擊事態」的認定，以確保國會參與。另一方面也有不少意見指出，不應僅限武力攻擊事態，還應包含關係密切的他國遭受攻擊、日本的存亡受到威脅的「存亡危機事態」。發生存亡危機事態時，日本可以行使集體自衛權。

日本政府之所以打算簡化發動條件，是因為認為沒必要向對方亮出底牌來降低威懾效果。自民黨此前提議攻擊對象應包括導彈基地以及指揮統管功能。

通過內閣會議決定此事則是有意辯解稱，「不成為威脅他國的軍事大國」的既往防衛政策基本方針不變。