與拜登會談　習近平：期待推動中美關係重回健康穩定發展軌道

中國國家主席習近平11月14日與美國總統拜登（Joe Biden）在印尼峇里島舉行會談，習近平在「習拜會」表示，當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待，他稱期待推動中美關係重回健康穩定發展軌道。



央視新聞報道，習近平指出中美兩國從接觸、建交走到今天，歷經50多年風風雨雨，有得也有失，有經驗也有教訓，歷史是最好的教科書，「我們應該以史為鑑、面向未來。」

他稱當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待，「我們作為中美兩個大國的領導人，要起到把舵定向的作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升。政治家要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確同他國、同世界的相處之道。」

習近平強調，當前，時代之變正以前所未有的方式展開，人類社會面臨前所未有的挑戰，世界站在十字路口，「何去何從，我們關心，世界各國都關心。」

他稱國際社會普遍期待中美處理好彼此關係，「我們今天的會晤舉世矚目。我們應該同各國一道，為世界和平增強希望，為全球穩定增加信心，為共同發展增添動力。我願同總統先生就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題一如既往地坦誠深入交換看法。我也期待同總統先生共同努力，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。」