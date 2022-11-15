特朗普「重大宣布」前夕再傳壞消息　亞利桑那「女版特朗普」敗選

美國前總統特朗普（Donald Trump）早已預告在11月15日會有「重大宣布」，外界推測他會公布2024年競選總統，但在此前夕再傳壞消息，據美媒預測，他在中期選舉內大力支持的候選人、有「女版特朗普」之稱的萊克（Kari Lake）在亞利桑那州州長選舉敗陣。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）11月14日引述預測指，民主黨籍候選人霍布斯（KatieHobbs）會以微弱優勢，擊敗備受矚目的共和黨候選人萊克（Kari Lake）。在已點算的97%選票中，霍布斯已贏得50.4%， 萊克則獲49.6%選票，差距甚微。

萊克出身新聞主播，一直質疑2020年總統選舉結果合法性，獲美國前總統特朗普（Donald Trump）支持。霍布斯曾拒絕與她辯論，原因是不希望萊克能借機散播「陰謀論」。

亞利桑那州為其中一個關鍵搖擺州，預計會是2024年美國總統大選的關鍵州份，今次州長爭奪戰因而成為中期選舉的矚目焦點。

在這次中期選舉後，由於特朗普支持的多名候選人成績欠佳，令這位前總統也備受壓力。

特朗普：圖為2022年9月3日，美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州出席集會。（AP）

彭斯考慮是否參選總統

美國有線新聞網絡（CNN）同日報道，前副總統彭斯（Mike Pence）表示他正與家人「虔誠地考慮（prayerful consideration）」應否競逐2024年總統大選。

彭斯被問及是否認為特朗普應再度擔任總統時稱，應將問題交由美國人民決定，又指撇除政治，美國人民都能和睦共處，相信會有比特朗普更好的選擇。

彭斯一直對是否角逐2024年總統大選一事含糊其辭，被外界視為共和黨提名的潛在候選人。若他正式宣布參選，預計會遭到特朗普強烈反對。