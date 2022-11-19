馬來西亞大選點票｜慕尤丁陣營領先安華　馬哈蒂爾失國會議席

11月19日是馬來西亞大選的投票日，有逾900名候選人角逐220個國會議席。截至下午4時，今次大選投票率為70%；上屆大選的總投票率為82.32%。

各地票站已在下午6時關閉，開始點票。最新結果顯示，慕尤丁領導的國盟暫時領先，前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）則失去其國會議席。



投票結束後，包括希盟主席安華（Anwar Ibrahim）、國盟主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）、國陣主席扎希德（Ahmad Zahid bin Hamidi）、「祖國行動陣線」（GTA，簡稱祖陣）主席馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）等各陣營領袖，19日晚都在首都吉隆坡一帶等待結果出爐，成績晚上9時後陸續揭曉。

祖陣開票後不久即傳出噩耗。來自國民聯盟（Perikatan Nasional）的Dato' Haji Mohd Suhaimi Abdullah在蘭加威選區（Langkawi）擊敗馬哈蒂爾。這是馬哈蒂爾自1969年以來，再次在國會選舉中落敗。

根據選舉委員會近午夜公布的結果，在222個國會議席中，123個議席的選舉結果已出爐，由慕尤丁領導的國盟暫時贏得42席，由安華領導的希盟則獲36席。

根據馬來西亞選舉委員會，吉打巴東色海及砂拉越峇南國席因個別原因展延投票程序。

料三大陣營都無法贏得過半數議席 小政黨或成造王者

此前，多項民調都顯示希望聯盟、國民聯盟與國民陣線三大陣營都無法贏得超過半數的國會議席，無法單獨執政，這可能導致馬來西亞出現所謂的「懸峙國會」；馬國共有222個國會議席，要組成政府至少要有112席。

學者認為，如果各陣營選後無法合作組成政府，屆時可能出現比懸峙國會更糟的情況，即四分五裂的國會。不過，各陣營選前不會公開與其他陣營討論選後合作事宜，因為這將影響自己的選情。

一般相信，以上三大陣營和個別政黨選後將再結盟以湊足執政所需議席，因此東馬政黨如砂拉越政黨聯盟（GPS）可能成為造王者。