馬來西亞大選｜安華慕尤丁同稱夠數籌組政府　扎希德意外慘敗

11月19日是馬來西亞大選的投票日，有逾900名候選人角逐220個國會議席。截至下午4時，今次大選投票率為70%；上屆大選的總投票率為82.32%。

各地票站已在下午6時關閉，開始點票。最新結果顯示，安華（Anwar Ibrahim）領導的希望聯盟暫時只稍微領先慕尤丁（Muhyiddin Yassin）的國民聯盟。安華宣稱已得到足夠議席籌組政府，慕尤丁則自行宣佈勝選。



投票結束後，包括希望聯盟主席安華、國民聯盟主席慕尤丁、國民陣線主席扎希德（Ahmad Zahid bin Hamidi）、「祖國行動陣線」（GTA，簡稱祖陣）主席馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）等各陣營領袖，19日晚都在首都吉隆坡一帶等待結果出爐，成績晚上9時後陸續揭曉。

祖陣開票後不久即傳出噩耗。來自國民聯盟（Perikatan Nasional）的Dato' Haji Mohd Suhaimi Abdullah在蘭加威選區（Langkawi）擊敗馬哈蒂爾。這是馬哈蒂爾自1969年以來，再次在國會選舉中落敗。

點票期間，安華的希盟和慕尤丁的國盟形勢一直十分接近。至20日凌晨近4時，安華陣營獲81席，慕尤丁獲73席，兩者都未達半數門檻112席。慕尤丁其後宣布獲勝，稱收到國家王宮信函，但澄清沒有覲見這回事，又揚言願意與沙巴和砂拉越等政黨合作，只不願與希望聯盟結盟。安華亦聲稱自己擁有足夠議席籌組政府，但未有明言多數席位從何而來。

另外，扎希德領導的國陣僅得約30席，比如選前預期般能與國盟和希盟分庭抗庭。砂拉越政黨聯盟（GPS）則得到超過20席，選情比預期好，有能力成為造王者。

根據馬來西亞選舉委員會，吉打巴東色海及砂拉越峇南國席因個別原因展延投票程序。

料三大陣營都無法贏得過半數議席 小政黨或成造王者

此前，多項民調都顯示希望聯盟、國民聯盟與國民陣線三大陣營都無法贏得超過半數的國會議席，無法單獨執政，這可能導致馬來西亞出現所謂的「懸峙國會」；馬國共有222個國會議席，要組成政府至少要有112席。

學者認為，如果各陣營選後無法合作組成政府，屆時可能出現比懸峙國會更糟的情況，即四分五裂的國會。不過，各陣營選前不會公開與其他陣營討論選後合作事宜，因為這將影響自己的選情。

一般相信，以上三大陣營和個別政黨選後將再結盟以湊足執政所需議席，因此東馬政黨如砂拉越政黨聯盟（GPS）可能成為造王者。