英媒：德國擬針對高度依賴中國企業收緊規定

英媒11月19日指，其看到的一份機密文件草案顯示，德國外交部計劃對高度暴露在與中國往來風險的公司收緊規定，要求這些公司呈報較多資料，並可能基於地緣政治風險而對公司進行壓力測試。



根據路透社，這些建議措施是德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）政府所草擬、針對中國新商務策略的一部分，而德國政府正尋求減少對中國這個亞洲經濟強權的依賴。

這份65頁文件概述的措施對在中國的企業收緊規定，以確保把地緣政治風險納入考量。草案稱，其「目標是要以市場經濟工具來改變對德國公司的激勵結構（Incentive Structure），這樣降低出口依賴便更具吸引力」，特別是化工業和汽車業。

報道指，這分草案是由外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）領導的外交部擬訂，仍須經過其他部會同意，德國可望在2023年初就對華策略作出最終決定。

這間傳媒稱，中國與德國分別是亞洲和歐洲最大經濟體，兩國有着深厚的貿易聯繫，然而俄羅斯入侵烏克蘭一事讓德國和俄羅斯長達10年的能源關係終止，也讓中德關係受嚴密審查。

文件草案說：「我們絕不可重蹈覆轍，這是政治人物和企業的責任。」