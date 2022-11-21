COP27｜氣候峰會終達協議　巴基斯坦歡迎　聯合國秘書長：還不夠

《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第27次會議（COP27）各談判代表終於在11月20日清晨達成破天荒協議，同意設基金機制，補償弱勢國家受到氣候變化相關的損害。據外媒報道，多個發展中國家表示歡迎，聯合國秘書長形容是向正義邁出重要一步，但也指「顯然這還不夠」。



巴基斯坦氣候變化部長雷曼（Sherry Rehman）對協議表示歡迎，贊比亞（Zambia）環境部長恩佐武（Collins Nzovu）則形容是對13億非洲人的正面結果。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，本屆氣候大會向正義邁出了重要一步，強調必須傾聽那些處於氣候危機前線人們的聲音，但他也指「顯然這還不夠，但這是一個亟需的政治信號，以重建被破壞的信任。」

在其他關鍵議題欠進展

聯合國新聞指，雖然在「損失和損害基金」方面達成的協議對弱勢群體來說是一項突破，但在與全球變暖的原因有關的其他關鍵問題上，特別是在逐步淘汰化石燃料方面，以及在需要將全球變暖限制在1.5℃的措辭上，本屆氣候大會沒有取得什麼進展。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）指，保持氣溫增幅控制在1.5攝氏度內的承諾對地球的未來至關重要，他稱「須做更多」。