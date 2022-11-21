中牙建交50周年　習近平同牙買加總督艾倫互致賀電

中國國家主席習近平11月21日同牙買加總督艾倫（Patrick Allen）互致賀電，慶祝兩國建交50周年。



習近平指，牙買加為加勒比地區最早同中國建交的國家之一，50年來中牙關係始終良好發展，雙方政治互信深化，合作成果豐碩，人民友誼日益加深。面對新冠疫情，中牙守望相助，為合作注入新動力。他表示願同艾倫一道以建交50周年為新起點，加強各領域合作，共建「一帶一路」，引領中牙戰略伙伴關係邁上新台階，構建新時代中牙命運共同體。

艾倫表示，建交以來，牙中友好關係持續發展，各領域合作取得顯著成就，令人歡欣鼓舞，又指牙方願繼續同中方加強合作，推動兩國戰略伙伴關係。

李克強同牙買加總理霍爾尼斯互致賀電

同日，國務院總理李克強同牙買加總理霍爾尼斯（Andrew Holness）互致賀電。李克強表示，牙買加是中國在加勒比地區的重要合作伙伴，中方願同牙方共同努力，推動中牙戰略伙伴關係進一步走深走實，更好造福兩國人民。

霍爾尼斯表示，牙方高度讚賞中方為牙經濟增長和社會發展提供的寶貴支持，願繼續致力於加強雙方合作，確保牙中戰略伙伴關係造福兩國人民。