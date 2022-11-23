世界盃｜沙特挫阿根廷　卡塔爾國王也叨光　阿拉伯世界同享榮耀

卡塔爾（Qatar，又譯卡達）世界盃舉行期間，沙特阿拉伯（Saudi Arabia，又譯沙烏地阿拉伯）11月22日擊敗奪冠熱門阿根廷，突尼斯也與2020年進軍歐洲盃半決賽的丹麥打成平手。當地傳媒引述突尼斯的球迷稱，當天成為阿拉伯人的自豪之日。



沙特阿拉伯與阿根廷22日在盧賽爾地標體育場（Lusail Stadium）比賽，阿根廷以1比2輸給沙特阿拉伯。

得悉沙特獲勝後，卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）短暫地披上沙特國旗。影片顯示，塔米姆面露微笑地把持有沙特國旗的雙手高舉過頭，再把這面綠色旗幟搭在肩上，然後向鏡頭方向揮手。

塔米姆在Facebook附文稱：「祝賀綠色（沙特國旗是一面綠底白字的旗幟）……祝賀沙特阿拉伯，祝賀所有阿拉伯人」。

除塔米姆外，沙特與突尼斯球迷也是歡騰一片。卡塔爾傳媒半島電視台22日指，對於參加世界盃的阿拉伯球隊而言，這是歡快之日（Jubilant Day）。

報道稱，今次是世界盃有史以來首次在中東地區舉行，沙特阿拉伯擊敗由阿根廷球王美斯（Lionel Messi）領導的國家隊更是震驚世界。數小時後，突尼斯在賴揚（Al Rayyan）的教育城體育場（Education City Stadium）與丹麥互交白卷，成為今屆首場沒有進球的賽事。在此之前，沙特隊僅在世界盃贏過3場比賽。

突尼斯球迷達赫拉維（Zohra Dachraoui）告訴這間傳媒：「難以置信的一天。所有阿拉伯人都很高興。這成為阿拉伯人驕傲的一天。首先，沙特阿拉伯向世界展示我們能與對戰最好的（球隊）並獲勝。現在，我們（突尼斯也）證明，我們可與世上其中一隊最好的球隊比賽，而不會輸掉或被嚇到」。

來自阿爾及利亞（Algeria）的另一名突尼斯球迷Ayoub Gherbi則稱：「足球是一項非常美麗的運動，充滿驚喜。我們，阿拉伯人，已預計會輸掉這2場比賽。無人會相信我們能獲得這些結果。但看看，誰在慶祝？（是） 阿拉伯人」。