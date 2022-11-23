國際明愛整個管理層遭解散　傳與內部職場欺凌有關

天主教教宗方濟各（Pope Francis）在11月22日，解僱整個國際明愛管理層，並委任專員暫時營運，直至2023年的明愛會員機構大會，以作為改革明愛機構的一步。外媒報道指，這與明愛內部傳出職場欺凌及未有善待員工有關。



教宗在22日宣布了這突然的決定，被辭退的人包括國際明愛主席，菲律賓藉的紅衣主教塔格萊樞機（Cardinal Luis Antonio Tagle）。塔格萊被外界視為是未來教宗的潛在人選之一。塔格萊離任後會繼續擔任其他角色，協助新委員為2023年尋找領導班子作準備。

國際明愛是梵蒂岡的慈善組織，轄下有162個機構，在逾200個國家及地區提供服務，其中包括香港。

梵蒂岡發展部發表聲明指出，由外部人員和心理專家於2022年進行的職場環境調查發現，國際明愛總部的管理和工作流程有實質缺陷，嚴重損害團隊精神和員工士氣。聲明強調事件不涉及財務及性騷擾行為。

《華盛頓郵報》指出，事件與2019年，明愛國際調查中非共和國分部虐兒事件時不力有關。國際明愛秘書長約翰（Aloysius John）被指未有對中非分部虐兒事件作出調查，其管理下屬亦出現欺凌、言語暴力等的投訴。約翰也是被解僱的其中一人。