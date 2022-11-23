英國最高法院裁定：蘇格蘭不能舉行第二次獨立公投

英國最高法院11月23日裁定，蘇格蘭（Scottish）議會不能在未經英國政府同意下，舉行第二次獨立公投。



最高法院裁定，蘇格蘭議會「沒權力為蘇格蘭獨立公投而立法」。最高法院院長韋彥德（Lord Robert Reed）表示，5位法官一致通過這項裁決，因此法院能比預期更快地作出判決，他對此感到高興。

有支持蘇格蘭獨立的民眾11月23日在位於倫敦的最高法院外等候裁決，他們期間展示蘇格蘭旗。

研究豁免英國政府同意方案

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）6月28日交代舉辦第二次蘇格蘭獨立公投的計劃。蘇格蘭政府當時研究如何在不用取得英國政府同意下，仍可於2023年10月舉行合法投票。

蘇格蘭政府擬在舉行第二次獨立公投時，要求選民回答「蘇格蘭應成為一個獨立國家嗎？」

最高法院自10月11日起，審理蘇格蘭政府是否可在未經英國政府批准下舉行獨立公投一案。

英國政府政府拒絕批准蘇格蘭舉行第二次獨立公投，原因是選民已在2014年的蘇格蘭獨立公投中作出選擇；當時支持蘇格蘭選民獨立的選民為45%，反對蘇格蘭選民獨立的選民為55%。