北約指中國圖控制西方設施　北京：經貿引入意識形態不利共同利益

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）11月21日指控，中國愈來愈努力地試圖控制西方國家的關鍵基建設施、供應鏈以及關鍵工業領域。中國外交部發言人趙立堅23日回應指，在經貿合作領域引入意識形態、價值觀劃線不僅不利於國際社會共同利益，也將搬起石頭砸自己的腳。



趙立堅表示，冷戰結束後，北約擴張的觸角愈伸愈廣，北約不僅自行將本應由聯合國和專門國際機構處理的網絡空間和太空納入成員國集體防禦範疇，還進一步加大對氣候變化、基建設施、技術創新、供應鏈、衛生能源等廣泛民事領域的干預。

他指北約作為區域組織，應嚴守其地理範圍，不要企圖自立「幫規」「家規」，尋求越權和突破。

他稱全球產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律和企業選擇共同作用的結果。他說近年來，中國與包括北約成員國在內的各地區國家和企業，在相關領域展開良好、平等合作，極大造福雙方人民。

斯托爾滕貝格21日表示，在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭時，西方國家正脫離俄羅斯的能源供應。他提醒西方國家須小心，不要對中國產生新的依賴。他指不能給專制政權任何機會來利用西方國家的弱點，以及損害西方國家。