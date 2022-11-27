普京要求工廠增產確保軍需

俄衛網11月26日稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）在俄羅斯國家技術集團成立15週年活動上稱：「必須擴大生產，供應所有類型的需求產品。準確、優質、嚴格地按期完成國家目標任務。」



普京指出：「今天的關鍵任務，第一號任務，是盡一切努力，全面保障武裝力量的需求。」

他說：「而最主要的，是（保障）參與特別軍事行動的部隊和分隊。」

他稱要盡推工廠產能以保障軍隊所需，將為高科技領域的發展提供獨特的動力，並指出，要把在俄羅斯特別軍事行動中對抗西方現代化武器的經驗，用於提高俄羅斯國防產品的質量。

他說：「莫斯科、聖彼得堡、烏拉爾、西伯利亞、遠東——俄羅斯數十個地區的工廠，正在以最大負荷工作，多個班次工作。順便說一句，它們也在今天的條件下，為高科技生產領域的發展提供獨特的動力。」

普京表示，這不僅涉及國防工業，也涉及相關民用行業。

俄羅斯總統說：「所有支持我們企業的決定，我們將盡可能快速地做出。」

普京表示：「在開展特別行動和對抗西方現代化軍事裝備的過程中，我們已經獲得和正在獲得的經驗，都是非常好的經驗，應當用於提高我們某些類型的武器和國產軍用產品的質量、可靠性和戰鬥性能。」

他還要求各企業負責人「實施對勞動集體成員及其家屬的補充性社會支持措施」。他說：「其中包括對最優秀專家和工人的特別獎勵和獎金。」