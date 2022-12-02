李克強晤米歇爾：持續建設市場化法治化國際化營商環境

中國國務院總理李克強星期四（12月1日）下午在人民大會堂會見歐洲理事會主席米歇爾時說，中國堅持對外開放基本國策不動搖，開放的大門會愈開愈大，將持續打造市場化法治化國際化營商環境，對各類企業一視同仁、公平對待，也將在維護自身金融穩定過程中穩步推進金融業對外開放，鼓勵合格境外機構投資者擴大投資。



根據新華社報道，李克強在會見中指出，中國和歐盟是世界上維護和平、促進發展的重要力量，也是主要經濟體，雙方優勢互補。中方高度重視中歐關係。習近平與米歇爾進行了深入友好的會談。中方願同歐方秉持相互尊重、平等相待的原則，做大合作蛋糕，妥處矛盾分歧，推動中歐全面戰略夥伴關係健康穩定發展。這不僅符合雙方利益，也有利於維護世界的和平穩定與發展繁榮。

李克強表示，中歐都維護以聯合國為核心的國際體系，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，支持自由貿易、公平貿易。雙方經貿合作不斷深化，貿易投資額近年屢創新高。中方願同歐方加強宏觀政策協調，深化重點領域合作，共同維護能源、糧食安全和全球產業鏈供應鏈安全穩定，應對氣候變化等挑戰。

李克強強調，中方堅定支持歐洲一體化進程，希望看到一個團結、繁榮的歐盟，支持歐盟在國際事務中發揮更重要的作用。當今世界面臨紛繁複雜的問題和挑戰，希望中歐雙方在平等、互惠、共贏基礎上擴大雙向開放。中國堅持對外開放基本國策不動搖，開放的大門會愈開愈大。他稱中歐將持續打造市場化法治化國際化營商環境，對各類企業一視同仁、公平對待，歡迎各國企業繼續來華投資興業。中方將在維護自身金融穩定過程中穩步推進金融業對外開放，鼓勵合格境外機構投資者擴大投資。中歐將努力保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

中國新聞稿還說，米歇爾在會見中表示，歐盟重視同中國的合作，願與中方加強對話交流，共同維護多邊主義，推動國際合作，維護自由貿易和國際供應鏈穩定暢通，攜手應對氣候變化、能源安全等全球性挑戰。歐方堅持一個中國政策，期待同中方辦好新一輪歐盟中國領導人會晤，加強彼此溝通，增進相互理解。

雙方還就烏克蘭危機交換了意見。李克強闡述了中方原則立場，指出中方一貫主張尊重各國主權和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則，核武器用不得、核戰爭打不得，支持一切和平解決危機的努力，將繼續發揮建設性作用。

米歇爾對中共前總書記江澤民逝世表示沉痛哀悼。李克強對歐方的哀悼表示感謝。

本文獲《聯合早報》授權轉載

