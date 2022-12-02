日本「食人魔」佐川一政逝世　41年前殺女同學還吃屍卻未曾入獄

日本「神戶食人魔」佐川一政因肺炎去世，得年73歲。



法媒報道，41年前在法國巴黎殺害一名荷蘭女學生後還姦屍、食屍，但從未被送進監獄的佐川一政（Issei Sagawa），11月24日逝世。

佐川一政的弟弟和一名朋友發表聲明說，佐川一政的葬禮只有親屬出席，沒有計劃舉行公開告別式。

1981年佐川一政在巴黎唸書，邀請26歲荷蘭女學生Renee Hartevelt到家中作客時，朝她的脖子開槍把她殺害，不僅姦屍還割下屍體的幾個部位吃進肚裏。

之後，佐川一政試圖在布洛涅森林公園丟棄剩餘屍骸，在行凶幾天之後被捕。他向警方招認了一切。

▼佐川一政曾出版多本著作▼

法國精神科專家1983年鑑定佐川一政患有精神病，不適合受審，只是將他送進精神病院。1984年把他遣送回日本。

日本當局判定佐川一政神志清醒，但由於法國已撤銷對他的控狀，他因此成了「自由人」。

▼佐川一政曾出現在名為《食人錄》（Caniba）的紀錄片▼

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後來佐川一政在日本成了名人，利用他的惡名撰寫了多本有關食人的書。

佐川一政最著名的作品是《在霧中》，他在一部名為《食人錄》（Caniba）的紀錄片中，繪聲繪色地描述他當年如何殺害和吃哈特維爾特，以及他對吃人肉的痴迷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

