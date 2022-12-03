美媒：朝鮮200公斤黃金被劫走　執法部門大舉搜捕

自由亞洲電台（RFA）12月1日引述消息稱，朝鮮一批國有的200公斤黃金11月中傳出在平安北道首府新義州市運往平壤時在高速公路上被劫。惠山市與中國之間隔着鴨綠江。



這批黃金倘無法運離朝鮮，對歹徒來說是得物無所用。為防歹徒潛逃出境，包括新義州惠山市在內的邊境城市進入緊急狀態，惠山市更部署大量人力追捕。

RFA引述住近惠山市的匿名人士稱，這批黃金應是在平安北道工廠所製造的，由2名全副武裝的士兵搭乘運輸車押送，豈料在平壤-新義州高速公路上被搶。從歹徒迅速將他們制服的手法看來，有可能曾接受特別軍事訓練。

消息人士稱，當局將所有平安北道前特種部隊成員列為疑犯，逐個盤問，問他們案發生當天在做什麼。

另一名消息人士稱，惠山市散發傳單，要求人們倘若發現任何黃金，或是懷疑誰人是黃金走私者，要立即報告。

圖為2017年5月23日，鏡頭下身在鴨綠江一方的朝鮮新義州農民。（Getty）

朝鮮生產的黃金，大部份送到管理黨內財務的朝鮮勞動黨39號室，部份則是送往朝鮮中央銀行。

自由亞洲電台（RFA）成立於1996年，是一間由美國國際媒體署資助的私營非牟利新聞機構，電台自稱是並非美國政府機構，其員工也不是美國政府的僱員。電台稱其目的是為亞洲聽眾播放廣播節目和發布網上新聞。