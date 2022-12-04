美國學者：不要預期中國將崩潰　應接受美中共存現實

撰文：洪怡霖
出版：更新：

美國智庫布魯金斯學會外交政策項目資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）11月28日表示，管控美中大國競爭的起點應是承認誰也不會投降的共存現實，應當是幫助建立美國人思考未來美中關係的框架。

非牟利組織卡特中心（The Carter Center）旗下網站中美印象（US-China Perception Monitor）12月4日公布何瑞恩的講話內容。何瑞恩曾任美國國家安全委員會（National Security Council）中國、台灣及蒙古事務總監。

何瑞恩稱，美國過去數十年至少有過2次大國競爭，那就是二戰和冷戰，美國均獲得勝利，不過他不認為美國當時所具備的優勢，目前在美中競爭中還能保持。

他說：「如果我們還抱有幻想，覺得我們一定會在與中國的鬥爭中取勝，我想這是對中國的性質有所誤解。」

何瑞恩還稱，自己很難想像一方向另一方投降的情形，美中兩國都有各自的國家身份認同，都是獨一無二的大國，若兩國處於衝突之中，對世界會有毀滅性影響。

他認為，中國的特質不允許美國建立一個預期中國未來會崩潰的競爭戰略，「我們將不得不接受現實，美國不會離開，中國也不會離開。」

何瑞恩表示，希望美國能夠建立圍繞理解兩國關係性質的論調，這麼做未必是喜歡中國的行為，但要接受雙方共同存在的現實，建設清醒的政策和戰略。

他又指，雙方想要有效處理兩國人民共同面臨的挑戰，就必須找到方法協調各自行動，在應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情時可看出，當兩國無法協調行動時，後果有多麼嚴重。

奧斯汀：美國正處於應對中國關鍵時刻美國家情報總監：沒迹象顯示中國協助俄羅斯侵略烏克蘭美國法院雖對孟晚舟正式撤控　華府針對中國科企軌道料不變美國商務部：中國太陽能生產商用東南亞「洗產地」規避關稅
美國
中國外交
中美關係