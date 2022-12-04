美國學者：不要預期中國將崩潰　應接受美中共存現實

美國智庫布魯金斯學會外交政策項目資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）11月28日表示，管控美中大國競爭的起點應是承認誰也不會投降的共存現實，應當是幫助建立美國人思考未來美中關係的框架。



非牟利組織卡特中心（The Carter Center）旗下網站中美印象（US-China Perception Monitor）12月4日公布何瑞恩的講話內容。何瑞恩曾任美國國家安全委員會（National Security Council）中國、台灣及蒙古事務總監。

何瑞恩稱，美國過去數十年至少有過2次大國競爭，那就是二戰和冷戰，美國均獲得勝利，不過他不認為美國當時所具備的優勢，目前在美中競爭中還能保持。

他說：「如果我們還抱有幻想，覺得我們一定會在與中國的鬥爭中取勝，我想這是對中國的性質有所誤解。」

何瑞恩還稱，自己很難想像一方向另一方投降的情形，美中兩國都有各自的國家身份認同，都是獨一無二的大國，若兩國處於衝突之中，對世界會有毀滅性影響。

他認為，中國的特質不允許美國建立一個預期中國未來會崩潰的競爭戰略，「我們將不得不接受現實，美國不會離開，中國也不會離開。」

何瑞恩表示，希望美國能夠建立圍繞理解兩國關係性質的論調，這麼做未必是喜歡中國的行為，但要接受雙方共同存在的現實，建設清醒的政策和戰略。

他又指，雙方想要有效處理兩國人民共同面臨的挑戰，就必須找到方法協調各自行動，在應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情時可看出，當兩國無法協調行動時，後果有多麼嚴重。