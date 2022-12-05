英媒：美國《通脹削減法案》綠色補貼在歐洲引起麻煩

新華社12月5日引述《參考消息》5日登載英國《經濟學人》周刊網站報道《美國的綠色補貼在歐洲引起麻煩》。文章摘要如下：



多年來，歐洲要求世界在減少碳排放方面追隨它的腳步。今年8月，美國聯邦政府終於聽從建議：美國總統拜登簽署大規模綠色補貼一攬子計劃。但這項《通脹削減法案》不僅沒有讓歐洲高興，反而引起一場跨大西洋的爭吵。

歐盟主要不滿在於，《通脹削減法案》涉及的大量資金指定用於在美國（或其近鄰加拿大和墨西哥）生產商品的公司。

這違背本應約束世界貿易組織所有成員的自由貿易原則。美國人理解歐洲的失望，但毫無歉意。世貿準則遭到公然無視總會讓歐洲不滿。在一段時間內，歐洲準備視而不見，覺得為讓美國更大力地削減碳排放，違反一點規則是可以接受的代價。但歐洲的耐心現在已經耗盡。

歐洲仍然希望美國會弱化《通脹削減法案》的保護主義成分。但是，除了表面上的改變，似乎不大可能發生任何實質變化。這將使歐洲不得不作出反應。看來沒有哪種選擇是好的，每種選擇都會以不同的方式分裂歐盟。

第一種可能的方法是把美國告到世貿組織，寄希望於世貿裁決其新的補貼非法。這樣的爭吵漫長、乏味而沒有回報。

美國貿易代表戴琪建議歐洲採取第二種可能的辦法：推出自己的大規模補貼計劃來應對《通脹削減法案》。這確實會使競爭環境變得公平——如果歐洲負擔得起。

第三種選擇是模倣美國的補貼，但由歐盟提供資金。一些人希望重新評估“下一代歐盟”計劃。這項基金由聯合借貸籌集，將主要由富裕國家償還，但在整個歐盟範圍內支出。僅僅是談論這樣的計劃就使歐洲最古老的裂痕重新出現。

如果歐盟自己還沒有制定出類似的政策，歐洲對美國保護主義的怨言就會更大。