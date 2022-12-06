南非總統身陷「農場門」醜聞　拉馬福薩政權末日倒數？｜新聞背後

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）6月被揭其私人農場2年前失竊，涉巨額款項，但他沒報案。外界質疑那些金錢是黑錢，拉馬福薩因此有可能會被彈劾及被迫下台。他雖已表明無意辭職，但有可能在國會未發動彈劾前便被迫下台。



英國廣播公司（BBC）12月1日稱，拉馬福薩的私人農場2020年發生現金失竊案，當時一名賊人與家庭傭工串通，偷走拉馬福薩藏在私人農場梳化內的大量美元現金。案中失竊金額未明，拉馬福薩後來指是58萬美元（約451萬港元），但獨立的國會調查委員會估計，金額多達400萬美元（約3,116萬港元）。

他面對的指控

拉馬福薩因此案而被指涉及洗錢、違反國家的外匯管制法、違反貪污法、以及對警方和稅務部門隱瞞這筆款項。

國會調查委員會的報告指，委員會質疑這筆款項的來源、以及為何拉馬福薩沒向金融部門申報這筆款項。委員會稱，拉馬福薩的商業利益或與他的公職有衝突。

南非總統拉馬福薩：圖為2022年12月5日，南非總統拉馬福薩的支持者在約翰內斯堡唱歌跳舞、並展示標語牌，以表達他們對拉馬福薩的支持。（Reuters）

他的解釋

拉馬福薩否認自己違法，他稱被盜走的款項由買賣水牛所得。

惟國會調查委員會的報告對他的說法提出質疑，因為拉馬福薩聲稱已賣出的動物，在事發逾2年後仍留在農場內。報告提及，中央銀行的一項調查顯示，沒錄得涉事款項進入南非的記錄。

圖為2022年11月23日，南非總統拉馬福薩訪問英國倫敦時出席宴會。（Reuters）

政敵或令他下台

拉馬福薩所屬的政黨非洲人國民大會（African National Congress，ANC）12月6日選黨魁，拉馬福薩正爭取連任黨魁、以及在2024年再出戰總統選舉。他此時傳出醜聞，或令ANC內的政敵有機會迫他下台。

前國家安全局局長、前總統祖馬（Jacob Zuma）的盟友弗雷澤（Arthur Fraser）是拉馬福薩其中一個黨內政敵。弗雷澤6月對拉馬福薩提出刑事指控、揭發農場巨款失竊案，他希望拉馬福薩下台。

拉馬福薩在被黨內政敵攻擊、得不到黨的支持下，是不能連任的。而且ANC的全國執行委員會也有權力迫使總統辭職。

基於上述原因，拉馬福薩有可能在面對彈劾前，已被黨友迫他下台。