走吧！2022｜先知定神棍？　預言家「說中了」這些事

撰文：洪怡霖
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今年充滿大事大非，參考預言的情況變得普遍。保加利亞已故預言家「盲眼龍婆」萬加（Baba Vanga）、印度神童阿南德（Abhigya Anand）和法國著名星象大師諾查丹瑪斯（Michel de Nostradame）等人都對2022年作出不少預言，當中部分預測已成現實。
未來會發生什麼時誰也說不準，而且這些預言都無法用科學解釋，對於它是否成真的問題，大概不會有確實答案，只能「信不信由你」。

根據《紐約郵報》，萬加1996年已逝世，但她生前所作的預言，成真率據說達85%。

萬加預測2022年會發生6大災難，分別為許多大城市面臨水源匱乏、澳洲和亞洲部分地區發生更多地震及海嘯並伴有大規模洪災、虛擬世界取代現實生活、西伯利亞處於冷凍狀態的病毒會因氣候變化而解凍導致另一場疫情、外星人透過小行星入侵地球、印度出現糧食短缺。

盲眼龍婆料2022會有6大災難：

●虛擬世界取代現實生活

●西伯利亞爆發另一場瘟疫

●許多大城市面臨水源短缺

●外星人透過小行星入侵地球

●印度出現饑荒

●澳洲和亞洲部分地區發生更多地震及海嘯並伴有大規模洪災

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在這些事當中，有2項災難成真，那就是很多大城市出現嚴重旱災和水源短缺，以及多地發生地震與海嘯。

法國、意大利和葡萄牙等歐洲多地今年都有乾旱與水源匱乏問題。根據歐洲乾旱觀測網站調查結果，歐盟約60%國家和英國均受影響

澳洲如她所說遭遇百年一遇洪水。鄰近澳洲的南太平洋島國湯加的洪阿湯加-洪阿哈阿帕伊（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）火山1月噴發，讓湯加、斐濟和新西蘭都出現海嘯。

地震今年更是頻頻發生，日本和印尼都是重災區。除此之外台東阿富汗伊朗菲律賓和橫跨歐亞兩洲的土耳其今年都有發生5級以上的地震。

印度神童

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情方面，阿南德預測到2021年12月前會出現Omicron，包括台灣、美國、英國和意大利在內多地此後會有嚴峻疫情。

世界4月過後疫情暫趨緩和兼經濟會有所改善，5月病毒會成為新型態和人類友好共存。

至於極端氣候災情，他料3月和4月出現極端氣候災難，如地震和火山爆發等。阿南德也料到加密貨幣崩盤。

阿南德的預言也非全部會成真，部份遭受質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰但並未發生，他預測2021年2月或出現經濟崩潰，當時全球股市雖有大幅波動，但仍處於高位。

疫情加上最近天災不斷，例如龍捲風吹襲美國致多人死亡，以及印尼7級以上強地震等，阿南德認為是「警告」。（影片截圖）

諾查丹瑪斯

法國16世紀著名星象大師諾查丹瑪斯的《諸世紀》（Les Propheties，又譯「百詩集」）多次成功預言歷史事件，例如疫情、911事件、納粹德國領袖希特拉（Adolf Hitler）崛起和肯尼迪遇，但也有不准的情況，例如他預言1999年7月4日是世界末日。有人認為他的預言說的太籠統，也有人認為其預測準確。

諾查丹瑪斯預言2022年會有戰火燒到歐洲、通貨膨脹和饑荒、全球暖化、人工智能興起、加密貨幣的繁榮、一名國家領袖逝世和小麥價格高昂等。

俄羅斯入侵烏克蘭和英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世被某些人視是諾查丹瑪斯的預言靈驗。有人認為書中的「大城市附近，田野和郊區將有士兵駐扎」是在說基輔被俄羅斯圍攻，也有人認為「藍頭人面對白頭人/傷害的程度是這樣」這句中的藍頭和白頭是指俄羅斯與烏克蘭的國旗。

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