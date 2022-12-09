美國球星Brittney Griner獲釋　美俄換囚一幕與監獄照曝光

美國與俄羅斯達成換囚協議後，美國女子職業籃球WNBA球星格連娜（Brittney Griner）12月8日獲釋，俄媒也發布了美俄兩方換囚一幕的影片，以及格連娜之前在俄國監獄內的畫面，由於格連娜身高達到206厘米，監獄內的細小睡床引起話題。



俄媒塔斯社8日在社交網站發放了美俄雙方在阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi） 機場換囚的畫面，美方把本來在美國服刑的俄羅斯軍火商博特（Viktor Bout）交給俄方，以換取格連娜回國。

美俄達成換囚協議，一度傳出沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）有份斡旋的消息，但美國白宮之後否認。

俄羅斯國營電視台Zvezda也發放了格連娜在俄國監獄內的畫面，以及離獄時的片段。片內的睡床意外成為焦點，因格連娜是身高達到206厘米的「巨人」，她在監獄內的睡床顯得細小得多。

俄媒塔斯社過去也曾在5月引述一名探監人士報道，格連娜覺得監獄內的睡床實在太小，對監獄內的其他情況則沒有不滿。

現年32歲的格連娜2月前往俄羅斯準備效力當地球隊葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）時，被搜出含有大麻油的電子煙而惹上官非。檢控官指她故意藏有大麻油，因此要求法院判對方入獄及罰款100萬盧布（約13.1萬港元）。

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莫斯科法院8月4日裁定格連娜藏毒罪名成立，判處入獄9年。格連娜兩名代表律師11月17日稱，她已被送往流放地服刑，地點是俄羅斯西部的莫爾多瓦（Mordovia）。

在格連娜被捕後，美國一直爭取與俄羅斯達成換囚協議，多間美媒12月8日引述美國官員指，雙方達成一換一的換囚協議，格連娜已獲釋。