俄羅斯與伊朗建立防務夥伴關係　白宮：對全世界「有害」

美國對俄羅斯和伊朗成為「全面防禦夥伴關係」表示震驚，稱這對烏克蘭、伊朗的鄰國和全世界「有害」。



法新社報導，美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）星期五（12月9日）說：「俄羅斯正在尋求與伊朗在武器開發和培訓等領域進行合作。」

他說，俄羅斯正在向伊朗提供前所未有的軍事和技術支持，這使俄伊關係「轉變為一種成熟的防務夥伴關係」。

柯比說：「我們看到的一些報告還指莫斯科和德黑蘭正在考慮，在俄羅斯境內聯合建立一條致命無人機生產線。我們敦促伊朗改弦易轍，不要採取這些步驟。」

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）星期五則指俄羅斯正試圖從伊朗取得更多武器包括數百枚彈道導彈，並向伊朗提供了前所未有的軍事和技術支持作為回報。

美國此前譴責伊朗與俄羅斯的安全合作，但華盛頓星期五揭示了俄伊涉及直升機、戰鬥機以及無人機等設備的廣泛合作，美國為此宣布了新的制裁。

俄羅斯駐聯合國大使內邊齊亞（Vasily Alekseyevich Nebenzya）同日反駁美國的指控，稱莫斯科已經「多次」駁斥有關俄羅斯從伊朗獲得軍事物資的指控。

內邊齊亞說：「俄羅斯的軍事工業綜合體運行良好，不需要任何人的幫助。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

