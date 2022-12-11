王毅談習近平訪問沙特阿拉伯行程｜全文

新華社12月10日以《相知跨千年，攜手創未來——中共中央政治局委員、國務委員兼外交部長王毅談習近平主席出席中國－阿拉伯國家峰會、中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會並對沙特進行國事訪問》為題，發布王毅在訪阿行程結束之際，向隨行記者介紹此訪情況。以下是王毅講話全文：



王毅說，時近歲末，習近平主席在完成東南亞之行，大力推動全球治理、全面擘劃區域合作之後，又踏上具有里程碑意義的中東之旅，引領中阿、中海和中沙關係邁進全面深化發展的新時代。

2天3夜時間裡，習近平主席出席首屆中阿、中海峰會並對沙特進行國事訪問，同近20位阿拉伯國家領導人舉行雙邊會見。這是新中國成立以來我國對阿拉伯世界規模最大、規格最高的一次外交行動，是黨的二十大後中國特色大國外交又一輪成功實踐。國內外輿論高度關注、持續熱議此訪，普遍認為習近平主席出席中阿、中海、中沙領導人「三環峰會」，是中國外交的又一重大創舉，體現了中阿雙方面對全球挑戰加強團結協作的戰略抉擇，譜寫了中阿關係嶄新的歷史篇章，必將對國際格局和地區形勢產生深遠影響。

一、並肩攜手，構建中阿命運共同體

王毅說，阿拉伯世界是古老文明，資源富集、底蘊深厚，既飽經滄桑憂患，又孕育着潛力希望。阿拉伯國家也是最早實現民族覺醒、聯合自強的國家群體之一，阿盟在世界政治、經濟、文明版圖中始終佔據重要地位。長期以來，中國和阿拉伯兩大文明在亞洲大陸兩端相映生輝，雙方在絲綢古道中相知相交，在民族解放鬥爭中患難與共，在經濟全球化浪潮中合作共贏，在國際風雲變幻中堅守道義，書寫了東西交融、互學互鑒、互幫互助的佳話。近年來，中國向西開放的大趨勢同阿拉伯國家向東發展的新潮流相向而行、彼此呼應。相似的歷史遭遇、相同的發展夢想、相互的信任支持，使中阿雙方更堅定走到了一起。中方在此訪前權威發佈《新時代的中阿合作報告》，全面、生動反映了中阿進一步深化團結合作、攜手共同發展的強烈願望，雙方舉行首次中阿峰會水到渠成、正逢其時。

習近平主席在首屆中阿峰會上發表重要講話，回顧雙方源遠流長的友好交往史，提煉跨愈千年、歷久彌堅的中阿友好精神，指出守望相助是中阿友好的鮮明特徵，平等互利是中阿友好的不竭動力，包容互鑒是中阿友好的價值取向。習近平主席着眼時代發展和形勢變化，提出構建更加緊密的中阿命運共同體，強調雙方要堅持獨立自主，維護共同利益；聚焦經濟發展，促進合作共贏；維護地區和平，實現共同安全；加強文明交流，增進理解信任。習近平主席提出，中方將同阿方一道推進「八大共同行動」，涵蓋支持發展、糧食安全、衛生健康、綠色創新、能源安全、文明對話、青年成才、安全穩定諸多領域，充實完善了中阿務實合作的四梁八柱。

習近平主席在峰會上提出的重要主張為中阿命運共同體建設規劃了前進路徑，對新時代中阿關係發展做出了頂層設計，順應雙方共同意願和需要，得到與會各方領導人的積極熱烈響應。他們表示，阿中友好關係建立在相互尊重、平等合作、互利共贏的基礎上，阿方高度重視中國取得的偉大發展成就和在國際上發揮的重要作用，深化阿中戰略夥伴關係，有利於更好實現公平正義、維護世界和平與發展，有利於實現阿中人民共同訴求。

中阿雙方發表《首屆中阿峰會利雅得宣言》，一致同意全力構建面向新時代的中阿命運共同體，加強中阿團結協作，助力各自民族復興，促進地區和平發展，維護國際公平正義，為構建人類命運共同體貢獻力量。雙方商定要通過中阿合作論壇框架下各項機制深化中阿各領域合作，合力應對共同發展挑戰。雙方將就涉及彼此核心利益和重大關切的問題保持相互支持，在各類國際場合就共同關心的國際問題加強團結。雙方還倡導開展文明對話交流，維護世界文明多樣性，摒棄對特定文明的歧視與偏見，反對「文明衝突論」。《宣言》在涉台、涉港、涉疆等問題上強調堅持一個中國原則、支持中國的立場和關切，並充分吸納共建「一帶一路」、全球發展倡議、全球安全倡議、弘揚全人類共同價值等中方重大倡議主張。峰會發表《中華人民共和國和阿拉伯國家全面合作規劃綱要》和《深化面向和平與發展的中阿戰略夥伴關係文件》，中方有關部門同阿方以及阿盟秘書處還在共建「一帶一路」、能源、糧食、投資、綠色、安全、航天等領域簽署達成了多項合作文件。這些纍纍碩果匯聚了中阿在雙方關係發展以及重大地區和國際問題上的戰略共識，昭示着未來合作的巨大潛力和廣闊前景。

王毅說，中國和阿拉伯國家人口約佔世界人口總數的四分之一，作為發展中國家重要成員、國際舞台上重要力量和兩大文明，中阿召開首屆峰會，具有超愈雙邊和地區範疇的重大國際意義和深遠歷史影響，充分說明不同地區、不同文化、不同社會制度的國家完全可以相互包容借鑑、共同發展繁榮。在世界百年未有之大變局中，中阿攜手構建命運共同體，必將為人類維護和平、促進發展、堅守正義、追求進步注入巨大積極能量。

二、勠力同心，擘劃中海合作大格局

王毅說，海灣合作委員會是中東海灣最具活力的地區組織，是聯通亞非歐的地緣樞紐、供應世界經濟的能源寶庫、發展高新產業的沃土，在國際和地區舞台上發揮着重要作用。中海關係既古老又年輕，走在我國同阿拉伯國家關係前列。中國同海合會國家有着近兩千年友好交往歷史。1981年海合會成立後，中國即同海合會建立聯繫。40餘年來，海合會國家堅持對華友好，在涉及中國核心利益問題上始終堅定支持中方，也是中國重要能源、經貿合作夥伴。在當前國際能源資源被政治化、工具化趨勢下，海合會國家堅持戰略自主，同中國一道致力於維護國際能源市場穩定，實現合作共贏，中海關係的戰略內涵進一步彰顯。

此次峰會是我國同海合會國家領導人首次齊聚一堂。習近平主席發表重要講話，從團結、發展、安全、文明四個方面精辟闡釋如何建立中海戰略夥伴關係，強調中海要做共促團結的夥伴、共謀發展的夥伴、共築安全的夥伴、共興文明的夥伴。習近平主席提出未來3到5年中海合作五大重點領域：一是構建能源立體合作新格局，中國將繼續從海合會國家穩定、大量進口原油，擴大進口液化天然氣，加強油氣上游開發、工程服務、儲運煉化合作以及清潔低碳能源技術等合作；二是推動金融投資合作新進展，雙方將成立共同投資聯合會，研究舉辦中海產業和投資合作論壇，開展本幣互換合作；三是拓展創新科技合作新領域，雙方將加強5G和6G技術合作，圍繞跨境電商合作和通訊網絡建設等領域實施數字經濟項目；四是實現航天太空合作新突破，在遙感和通訊星、空間應用、航天基礎設施等領域開展一系列合作項目，研究成立中海聯合月球和深空探測中心等；五是打造語言文化合作新亮點，中國將同300所海合會國家大中小學合作開展中文教育，同海合會國家合作設立300個中文智慧教室，提供3000個「漢語橋」夏（冬）令營名額，建立中文學習測試中心和網絡中文課堂等。這五大領域充分體現了中海關係的深度和廣度，將進一步推動雙方合作全面提升，實現跨愈式發展。

習近平主席的講話真誠務實、擲地有聲，進一步夯實了中海政治互信，深化了中海利益融合，鞏固了海合會國家發展對華關係的決心和信心。海合會國家領導人一致表示，海中雙方理念相通、觀點相近，彼此關係充分體現了相互理解、相互信任、合作共贏。海方堅信，中國持續繁榮發展將為世界創造更多機遇，海合會國家都希望加強對華合作，推動開展更加公正合理的全球治理，為促進地區和平與發展作出積極貢獻。

中國同海合會國家領導人發表《中海峰會聯合聲明》，宣布加強中海建立起來的戰略夥伴關係，體現了中國同海合會國家的政治互信和深厚情誼，繪就了中國同海合會國家務實合作發展藍圖，增進了中國同海合會國家在重大國際和地區問題上的共識，成為中海關係未來發展的行動指南。峰會還發表《中海戰略對話2023年至2027年行動計劃》，就未來5年中海在政治、經貿、能源、文化和旅遊、教育、科技等領域合作作出規劃。

三、繼往開來，再創中沙關係新局面

沙特是重要阿拉伯和伊斯蘭國家，是世界能源大國和二十國集團中唯一的阿拉伯國家。2016年，習近平主席對沙特進行國事訪問期間，同薩勒曼國王共同宣布建立中沙全面戰略夥伴關係。習近平主席時隔6年再次對沙特進行國事訪問，受到沙方高度重視和高規格接待。習近平主席專機抵達時，沙方派出4架戰機護航和6架「沙特之鷹」禮賓護衛機伴飛。薩勒曼國王同習近平主席會見並親自簽署首份《中沙全面戰略夥伴關係協議》。穆罕默德王儲代表薩勒曼國王在王宮舉行隆重歡迎儀式，陪同出席蘇歐德國王大學授予習近平主席榮譽博士學位儀式。當天，《利雅得報》頭版配多張照片刊登習近平主席署名文章。

習近平主席同薩勒曼國王和穆罕默德王儲的會晤氣氛熱烈、深入友好。習近平主席指出，中方視沙特為多極化世界中的重要力量。面對國際和地區形勢深刻複雜演變，中沙關係的戰略性和全局性更加突顯。中方把發展同沙特關係置於外交全局尤其是中東外交的優先方向，願同沙方在實現民族振興的道路上攜手前進，推動中沙全面戰略夥伴關係得到更大發展。薩勒曼國王表示，近年來，沙中兩國戰略對接和各領域合作都取得良好進展，雙方在諸多問題上擁有重要共識，中方的利益也就是沙方的利益。穆罕默德王儲表示，沙特是中國在中東地區的全面戰略合作夥伴，沙方堅定支持中方為去極端化採取的措施和努力，歡迎更多中國企業積極參與沙特工業化進程，相信習近平主席此訪必將成為沙中關係史上的重要里程碑，更好造福兩國人民，更好實現兩國共同發展和繁榮。

此訪達成一系列重要共識，取得豐碩成果。雙方商定每兩年在兩國輪流舉行一次元首會晤，同意將中沙高級別聯合委員會牽頭人級別提升至總理級。從延布煉廠到古雷乙烯石化項目，從吉讚產業集聚區到紅海公用基礎設施項目，從5G通訊到合作探月，中沙合作闊步前行，重大項目順利推進。此訪期間，兩國領導人一致同意對接共建「一帶一路」倡議同沙特「2030願景」，雙方發表聯合聲明，簽署20份合作成果文件，覆蓋共建「一帶一路」、能源、投資、司法、教育、新聞等領域。值得一提的是，人文領域是中沙合作的新亮點。目前沙特已有4所大學開設中文專業，8所中小學開設中文選修課。不久前，100多名沙特中文學習者用中文給習近平主席寫信，表達他們對中文的熱愛。習近平主席覆信親切鼓勵沙特青年與中國青年增進相互理解、發展長久友誼。此訪期間，中沙領導人一致同意繼續加強兩國中文和阿拉伯語教學，增進人民相知相親。

王毅說，習近平主席此次訪沙，是黨的二十大勝利召開後我國最高領導人首次訪問中東地區國家，不僅邁上了中沙關係發展的全新階段，也樹立了我同阿拉伯國家相互尊重、平等相待、合作共贏的標桿，將為推動構建人類命運共同體和新型國際關係產生積極的示範效應。

四、重情尚義，壯大阿拉伯世界朋友圈

王毅說，習近平主席在利雅得出席峰會和國事訪問期間，密集同近20位阿拉伯國家領導人雙邊會見，共敘友誼、共話互信、共商合作、共論天下，彰顯了大黨大國領導人講信義、重情義、揚正義、樹道義的外交風範。

習近平主席回應各方關注和期待，積極宣介中共二十大精神，闡釋中國式現代化道路、中國外交政策宗旨，強調中方將堅定奉行互利共贏的開放戰略，以中國新發展為包括阿拉伯國家在內的各國提供新機遇，對外發出中國大政方針保持延續性和穩定性的清晰、積極訊號。

習近平主席支持各國走符合本國國情的發展道路，把前途命運緊緊掌握在自己手中，維護好各國的主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉內政。這些表態發自肺腑，情真意切，道出了中國同阿拉伯國家的一致心聲。正因為歷史上飽受外部干預之苦，阿拉伯國家才對實現獨立自主更加渴望、倍加珍惜，這也成為廣大發展中國家團結凝聚在一起的最有力共識和最鮮明旗幟。

巴勒斯坦問題牽動中東和平穩定，關乎國際公平正義，是阿拉伯、伊斯蘭世界最關心的地區熱點。習近平主席對此高度重視，已連續十年向聯合國「聲援巴勒斯坦人民國際日」紀念大會致賀電。出席中阿峰會期間，習近平主席重申中方堅定支持巴勒斯坦獨立建國，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，將繼續向巴方提供人道主義援助。習近平主席同巴勒斯坦總統阿巴斯舉行會見，表示中方堅定不移支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，始終同巴勒斯坦人民站在一起，將繼續為推動巴勒斯坦問題早日得到公正持久解決不懈努力。阿巴斯表示，中國是巴勒斯坦真誠和可信賴的朋友，在政治、經濟、道義等各方面均給予巴方全面、無條件支持，全體巴勒斯坦人民都對中國人民懷有誠摯感情，並為此深感自豪。

各國領導人祝賀中共二十大成功召開，祝賀習近平主席再次當選中共中央總書記。各方均重申堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方維護自身核心利益，將始終堅定同中國站在一起。很多領導人表示，中方在國際場合秉持的立場正義公道，提出的倡議充滿人文關懷和先進理念，推出的重大舉措有利於世界和平安全和各國共同發展，阿拉伯國家理所當然要積極支持參與。

事實證明，中國立天下之正位，行人類之大道，不搞地緣政治的小圈子，不打地緣私利的小算盤，對阿拉伯國家以心相交、以義為先，受到地區國家的真心支持和廣泛歡迎。多位領導人表示，對華友好合作沒有上限。國際輿論也評稱，中阿相互尊重、互不干涉內政，共同反對霸權強權，反對搞意識形態對抗，這是中阿雙方最重要的共識、中阿關係最寶貴的財富。中國和阿拉伯國家合作不是為了填補「勢力真空」，而是基於共同利益並肩同行。中國已同幾乎所有阿拉伯國家及阿盟都簽署共建「一帶一路」合作文件。全球發展倡議和全球安全倡議在中東地區廣受好評。習近平主席此次中東之行受到熱烈歡迎和廣泛認同，預示着世界多極化已成為不可阻擋的必然趨勢。

王毅說，從撒馬爾罕上合組織成員國元首理事會會議，到巴厘島、曼谷二十國集團領導人峰會和亞太經合組織領導人非正式會議，再到此次利雅得的中阿峰會、中海峰會，回答時代之問，發出中國聲音，開展峰會外交，已成為中國元首外交的新常態。習近平主席在二十大前後三次出訪期間，累計同40多個國家領導人雙邊會見，付出了辛勞，增進了互信、推動了合作、收穫了友誼。「德不孤，必有鄰。」中國的朋友圈愈來愈廣，新朋友愈來愈多，老朋友愈來愈鐵。

王毅最後說，習近平主席中東之行實現了今年元首外交的成功收官。在新時代十年偉大變革中，習近平主席洞察時代發展進步潮流，回應世界各國人民普遍關切，為人類面臨的共同問題提出解決方案，為變亂交織的世界指明前行方向，充分體現了大國領袖的遠大抱負和世界胸懷。在習近平總書記親自謀劃和引領推進下，中國特色大國外交在全球變局中不斷開創新局，取得了全方位、開創性成就。明年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。九萬里風鵬正舉。我們將更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，深學篤行習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想，自信自立、胸懷天下，敢於鬥爭、善於鬥爭，知難而進、迎難而上，堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，為奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利、譜寫構建人類命運共同體新篇章而不懈奮鬥！